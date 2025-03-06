Мобилизированный отказался выполнить приказ командира и заменить на позициях побратимов: его наказали

Военный в суде вину признал и отметил, что ему стыдно за свой поступок. Что решил суд?
В Запорожье к 2 годам служебного ограничения с вычетом 20% от денежного довольствия в пользу государства приговорили военного по мобилизации, который отказался выполнить приказ командира.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожье.
По данным суда, старший пулеметчик 10 июня 2024 отказался выполнить приказ командира и заменить побратимов на позициях вблизи Роботиного Запорожской области. Его задачей было "ведение оборонительного боя, недопущение прорыва противника в глубину обороны, огневого прикрытия подразделений, уничтожение групп пехоты противника и легкобронированной техники противника".
На суде военный вину признал. Он отметил, что ему "очень стыдно" из-за своего поступка.
Суд признал военного виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины. Ему присудили 2 года служебного ограничения для военнослужащих за вычетом в доход государства 20% из суммы денежного довольствия.
Напомним, мобилизованный военнослужащий получил 5 лет лишения свободы из-за отказа выполнить приказ командира и идти на штурм российских позиций.
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