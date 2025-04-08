Мобилизированный провоевал 4 месяца, сбежал из военной части и отказался выполнить приказ командира: его наказали

В Украине осудили военного / © ТСН.ua

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В Ивано-Франковске к 1 году и 6 месяцам лишения свободы приговорили военнослужащего по мобилизации, который отказался выполнить приказ командира и ехать в Донецкую область.

Об этом идет речь в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, в январе 2025 года военный отказался выполнить приказ командира и «после чего, демонстрируя свое превосходство, демонстративно не выбыл в установленный срок (09.01.2025 года до 14 ч 00 мин) до нового места службы в г. Славянск Донецкой области».

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На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что мобилизован в августе 2023 и воевал на Запорожском направлении. Там он получил ранение и в мае 2024 ушел в СОЧ. В ноябре 2024 года работники Службы военного правопорядка нашли его дома, задержали, направили в воинскую часть Нацгвардии.

«Два месяца был в воинской части, а тогда приехали военные из Славянска. Был приказ начальника отбыть в г. Славянск (общий для всех, касался и его), должны были быть штурмовиками на самом горячем направлении, понимал, что большинство погибнут, а потому 09.01.2025 отказался открыто перед строем выполнять приказ начальника, потому что был в зоне боевых действий четыре с половиной месяца и больше не выдержал психоэмоциональной нагрузки, когда видел, как гибнут побратими», — говорится в свидетельстве мобилизованного.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, мобилизованный провоевал месяц и не вернулся в воинскую часть.