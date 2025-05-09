Мобилизированный сбежал из части и почти на полтора года вернулся в гражданскую жизнь: его наказали

В Украине наказали военного / © ТСН.ua

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В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили военного по мобилизации, который еще в 2022 году покинул военную службу.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

По данным суда, старший сержант был военным по мобилизации. Он в октябре 2022 года ушел в отпуск. Впоследствии его госпитализировали в КНП «Тернопольский областной медицинский центр социально-опасных заболеваний» Тернопольского областного совета. Там он находился до 31 ноября 2022 года. После этого мужчина не вернулся в воинскую часть. Задержали его в апреле 2024 года.

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На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что «действительно получил отпуск домой, злоупотреблял алкогольными напитками, потом проходил лечение. После этого решил не возвращаться в воинскую часть. Обусловливает свои действия тем, что увидел, что город живет обычной жизнью, несмотря на военное положение». Подсудимый отметил, что готов вернуться к военной службе.

На службе мужчину охарактеризовали, как «безответственного и недисциплинированного военнослужащего».

Суд объяснил военному, как он может вернуться на службу: «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту может быть применено судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и соответствует требованиям прохождения военной службы по контракту, определенным статьей 21-5 Закона Украины „О воинской обязанности и военной службе“.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, мобилизованный провоевал месяц и не вернулся в воинскую часть.