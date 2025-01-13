Мобилизованный во время контрнаступления отказался выполнить приказ командира: его строго наказали

На суде мобилизованный заявил, что отказался идти на штурм вражеских позиций во время контрнаступления 2023 года из-за состояния своего здоровья и опасений за жизнь. Как его наказали?

Мобилизованный военнослужащий получил 5 лет лишения свободы из-за отказа выполнить приказ командира и идти на штрум российских позиций.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

В чем обвиняют подсудимого

По данным суда, на Запорожском направлении 29 октября 2023 года военным НГУ дали приказ идти на штрум российских позиции. Однако подсудимый отказался выполнить боевое распоряжение.

Мужчина заявлял, что с "тех позиций никто не возвращался"

На суде мужчина отметил, что "с 25.03.2022 г. проходит военную службу. 24.02.2023 г. в г. Бахмут получил минно-взрывную травму. Был на лечении, но не смог приобрести необходимые лекарства, поэтому не долечился. Стала болеть голова на тренировках. Отвезли в больницу, но снова не долечился. Приказ на штурм позиций получил в октябре 2023 года устно от командиров. Он отметил, что с тех позиций никто не возвращается. Приказ отказался выполнить, поскольку болела голова, что препятствовало выполнению приказа. Заметил, что его фамилия не указана в боевом распоряжении, однако на момент отказа от выполнения приказа он об этом не знал, узнав об этом только в суде".

Что говорят в воинской части

Начальник медицинского пункта воинской части, в которой проходил службу подсудимый, заявил, что подсудимый после травмы проходил лечение. Однажды во время пребывания в госпитале его задержали правоохранители в состоянии наркотического опьянения.

Командир подсудимого отметил, что "отказ обвиняемого повлиял на выполнение боевой задачи, уменьшив, как минимум, группы резерва, эвакуации и тому подобное. Военный должен был быть задействован в основной группе, однако по определенным основаниям его могли бы задействовать и в резервной группе или эвакуации, если бы не его отказ от выполнения приказа".

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, пенсионер получил повестку, однако отказался от мобилизации.

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