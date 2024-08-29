Мобилизироваться в "два клика": ТЦК могут перейти в онлайн – как и когда это заработает

ТЦК и СП могут перейти в онлайн-плоскость. Такое заявление было сделано в Министерстве обороны Украины. Ведомство планирует реализовать такие планы с помощью приложения "Резерв+", добавив все необходимые процедуры.

Какая может быть онлайн-мобилизация в Украине, как будет работать "Резерв+" и когда могут ввести такую опцию — читайте в материале ТСН.ua.

Онлайн-ТЦК в программе "Резерв+"

Напомним, что "Резерв+" — это мобильное приложение от Министерства обороны Украины, которое было создано для обновления данных военнообязанными, а также где можно воспользоваться военно-учетным документом в электронной форме. Его запустили для военнообязанных, призывников и резервистов.

"Резерв+" за короткое время стал популярным приложением среди военнообязанных. По последним данным Минобороны, обновить свои данные смогли 3,2 млн человек. Вероятно, именно поэтому это приложение решило использовать для онлайн-мобилизации.

"Обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", — сказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Ukraine .

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Как будет работать ТЦК в телефоне

В оборонном ведомстве работают над расширением функционала приложения, включая добавление отсрочок и внедрение онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в "два клика".

Также в планах Минобороны добавить:

три типа отсрочок, а именно для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

возможность включения фотографии в электронный военно-учетный документ.

"Это амбициозная задача, но я уверена, что мы это сделаем. Мы также добавим возможность включения фотографии в электронный военно-учетный документ. Есть еще несколько услуг ТЦК, которые мы планируем перевести в "Резерв+". Однако обещать пока могу только отсрочки и онлайн-рекрутинг. Мы будем предлагать онлайн-рекрутинг в сотрудничестве с другими платформами" — рассказала Черногоренко.

Кроме того, Министерство обороны Украины вместе с Министерством здравоохранения работает над введением электронных направлений на военно-врачебную комиссию. В частности, планируется, что е-направления могут содержать QR-код, что позволит врачам ВЛК идентифицировать личность. Также МОУ совместно с Минздравом работает над созданием электронной системы для военных врачей, где будет храниться информация о лечении воина.

"Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВЛК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и действующих бойцов", — сказала Черногоренко в комментарии УП.

Эти данные можно получить через центральную базу госпиталей или больниц по запросу, но предполагается создание отдельной базы для удобства работы врачей. Этот механизм должен быть реализован до конца 2024г.

В Минобороны уверяют, что часть услуг планируют реализовать осенью, другую – через некоторое время.