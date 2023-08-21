Мобилизируют ли в Украине 3 миллиона мужчин ради победы: эксперты о вероятности тотального призыва

После появления информации о том, что в Украине должны мобилизовать 3 миллиона мужчин ради скорейшей победы (об этом первым сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на историка Эдварда Луттвака), организовав тотальную мобилизацию, ситуацию прокомментировали военные эксперты — бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

"В феврале 2014 года Россия начала гибридную войну против Украины. Информационная агрессия в этой войне очень мощная. ИПСОшние истории постоянно случаются, их генерируют соответствующие организации военного характера с территории Российской Федерации. Цель – максимально создать хаос, посеять панические настроения в украинском обществе, — говорит Владислав Селезнев. - История о масштабной мобилизации, мол, надо мобилизовать 3 миллиона мужчин — из тех же источников. Задача — испугать весь украинский народ, мол, каждый, кто может держать в руках оружие, будет воевать. Можно ли исключать такой вариант? Нет. Но сейчас предпосылок для этого нет. Суммарно 1 млн 300 тыс. военнослужащих сил обороны выполняют боевые задачи".

К этому Селезнев добавляет: "То, что мобилизация продолжается постоянно на уровне определенных показателей – это очевидно. Призываются те, кто нужны, проходят обучение, после чего отправляются в боевые части и подразделения. Это плановый процесс. Военное положение в Украине продолжено, это значит, что мобилизационные процессы будут продолжаться".

В свою очередь, Александр Коваленко так охарактеризовал нынешнюю ситуацию с мобилизацией в Украине: "Критической ситуации у ВСУ с ресурсом нет. Потребность есть, но критической ситуации нет".

При этом Александр Коваленко отметил, что по версиям некоторых западных СМИ в Украине провалилось контрнаступление и есть апокалиптические сценарии, которые на самом деле не соответствуют действительности.

Что изменится после замены военкомов



По словам Владислава Селезнева, у него, как у военного эксперта, нет уверенности в том, что фронтовики, которые займут должности областных военкомов (последних президент недавно приказал уволить), смогут стабилизировать ситуацию, которая сейчас есть в сфере мобилизации.

"Пошла волна замены областных военкомов. А районные, а в городах? А председатели и члены ВЛК? Я думаю, что и там надо смотреть очень тщательно, потому что работает система "отмазывания" тех, кто имеет деньги и желание откупаться ", - говорит Селезнев.



К этому Селезнев добавляет, что ВСУ до сих пор не имеют доступа к многим государственным реестрам, с помощью которых можно было бы создать единый реестр и с его помощью вести тщательный электронный учет военнообязанных. По словам Селезнева, определенные госорганы не делятся с военными соответствующими базами данных.

Ранее сообщалось о том, имеют ли право работники ТЦК останавливать общественный транспорт для вручения повесток.

Читайте также: