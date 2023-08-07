Мобилизовали с отеком мозга: подробности смерти 29-летнего мужчины в военной части в Одесской области

Проверкой обстоятельств уже занялись прокуроры и открыли сразу несколько уголовных производств.

Стали известны новые подробности громкой истории смерти 29-летнего жителя Одесской области Бориса Глушака, который, по утверждениям активистов, был мобилизован с инвалидностью и умер от переживаний после вручения повестки и приступа эпилепсии.

"Его обследование длилось очень быстро – раз-два и уехал. Семья не писала заявлений. Люди запуганы, боятся", — сообщил в комментарии для ТСН.ua одесский активист Демьян Ганул.

Мобилизацию проверят прокуроры

Как выяснилось, обстоятельства мобилизации и оказания медпомощи уже проверяет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

"Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи жителя пгт. Ширяево Одесской области, который умер по прибытии в воинскую часть", — сообщила прокуратура на своей официальной странице в Facebook.

К этому правоохранители добавили, что начато сразу несколько уголовных производств:

"В частности, после выполнения безотлагательных следственных действий, начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 01.08.2023 в 22 часа военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины, во время которого устанавливаются фактические причины смерти последнего в день прибытия в расположение воинской части".

Также, Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.

По данным прокуроров, в ходе досудебного расследования следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья.

"Кроме того, Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины относительно возможного небрежного отношения к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины", — добавили в Специализированной. прокуратуре.

В ходе досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

Причина смерти – отек мозга

В свою очередь, руководитель Ширяевской центральной районной больницы Валерий Бень в комментарии для ТСН.ua сообщил, что располагает отчетом руководства ВЛК относительно мобилизованного Бориса Глушака.

"У меня есть объяснительная от главы нашей ВЛК. На учете у врача-психиатра, нарколога и невролога Борис Глущак не находился. За медицинской помощью по поводу шизофрении, эпилепсии, психических расстройств не обращался. За последние пять лет за медицинской помощью он не обращался. совсем. И жалоб не было в то время, когда проходил комиссию", — сообщил нам Валерий Бень.

К этому руководитель больницы добавил: " Согласно врачебному свидетельству о смерти, которое было выдано в Николаевской области, где он умер, причиной смерти указан отек головного мозга. Данные по инвалидности или инвалидности с детства – отсутствуют. Откуда информация об инвалидности – я не знаю. Возможно, люди сами решили, что у него была инвалидность. В больнице эти данные отсутствуют совсем".

Резюмируя, Валерий Бень сообщил, что по его информации, утром мобилизованный потерял сознание, а вечером скончался.

Ранее сообщалось, что в Украине раздают повестки на работе.

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