Мобилизованного отказались брать на службу в нескольких воинских частях: что он говорил

Мобилизация в Украине / © ТСН

Борщевский районный суд Тернопольской области вынес приговор местному жителю за уклонение от призыва по мобилизации.

Мужчину признали ограниченно годным, однако воинские части неоднократно отказывались принимать его на службу из-за приступов эпилепсии. В конце концов, дело дошло до суда.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мобилизация в Украине: мужчина рассказал, почему уклонился от призыва

В суде мужчина свою вину признал лишь частично. Житель Тернопольщины настаивал: он не просто избегает долга, а реально боится за свою жизнь из-за состояния здоровья. По его словам, после ВВК в 2023 году его возили в воинские части в Ривне, Полтаву и Чертков, однако командование каждый раз отказывалось его брать.

«Я болею эпилепсией, теряю сознание. Когда меня возили по частям, ни одна не принимала. Во время очередного прохождения ВВК в Тернополе я снова имел приступ, но работники ТЦК реагировали скептически и говорили, что я симулирую», — заявил подсудимый.

Мобилизация в Украине: что говорят врачи и ТЦК

Свидетели по делу предоставили противоречивые показания. Семейный врач подтвердила, что в 2023 году подозревала у Александра эпилепсию и давала направление на обследование в Тернополь, но тот не поехал. Врач психиатр-нарколог отметил, что на учете подсудимый не состоял.

«Его осмотрели, были судороги с потерей сознания. Однако мы сделали вывод, что заболевание не носит ежедневный характер и проявляется на фоне стресса. Угрозы жизни на тот момент не было», — сказал другой врач.

Представители ТЦК подтвердили: Александра действительно не приняли в 150-й бригаде и 42-й бригаде из-за состояния здоровья, после чего он начал писать отказы от мобилизации.

Что решил суд по делу об уклонении от мобилизации

Александр обвинялся в трех случаях уклонения: в ноябре 2023-го, январе и феврале 2024 года. Однако суд установил, что следствие допустило серьезную ошибку.

Сведения в ЕРДР были внесены 2 января 2024 года на основе сообщения ТЦК о ноябрьском отказе. Однако прокуроры добавили в обвинение еще два случая, которые произошли позже, не внося по ним отдельных записей в Реестр.

Суд постановил: доказательства событий 18 января и 28 февраля 2024 года являются недопустимыми, поскольку они были получены вне порядка, определенного законом. Поэтому по этим эпизодам Александра оправдали.

Приговор суда

Признать мужчину виновным по ст. 336 УК Украины (эпизод ноября 2023 года).

Назначить наказание — 3 года лишения свободы .

Освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Суд учел искреннее раскаяние мужчины, его положительную характеристику и наличие несовершеннолетнего ребенка. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

