Мобилизованного отказались брать на службу в нескольких воинских частях: что он говорил

Суд на Тернопольщине вынес приговор мужчине за уклонение от мобилизации. Почему подсудимого возвращали из учебных центров, как он объяснил отказ от службы и где ошиблось следствие.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

Борщевский районный суд Тернопольской области вынес приговор местному жителю за уклонение от призыва по мобилизации.

Мужчину признали ограниченно годным, однако воинские части неоднократно отказывались принимать его на службу из-за приступов эпилепсии. В конце концов, дело дошло до суда.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мобилизация в Украине: мужчина рассказал, почему уклонился от призыва

В суде мужчина свою вину признал лишь частично. Житель Тернопольщины настаивал: он не просто избегает долга, а реально боится за свою жизнь из-за состояния здоровья. По его словам, после ВВК в 2023 году его возили в воинские части в Ривне, Полтаву и Чертков, однако командование каждый раз отказывалось его брать.

«Я болею эпилепсией, теряю сознание. Когда меня возили по частям, ни одна не принимала. Во время очередного прохождения ВВК в Тернополе я снова имел приступ, но работники ТЦК реагировали скептически и говорили, что я симулирую», — заявил подсудимый.

Мобилизация в Украине: что говорят врачи и ТЦК

Свидетели по делу предоставили противоречивые показания. Семейный врач подтвердила, что в 2023 году подозревала у Александра эпилепсию и давала направление на обследование в Тернополь, но тот не поехал. Врач психиатр-нарколог отметил, что на учете подсудимый не состоял.

«Его осмотрели, были судороги с потерей сознания. Однако мы сделали вывод, что заболевание не носит ежедневный характер и проявляется на фоне стресса. Угрозы жизни на тот момент не было», — сказал другой врач.

Представители ТЦК подтвердили: Александра действительно не приняли в 150-й бригаде и 42-й бригаде из-за состояния здоровья, после чего он начал писать отказы от мобилизации.

Что решил суд по делу об уклонении от мобилизации

Александр обвинялся в трех случаях уклонения: в ноябре 2023-го, январе и феврале 2024 года. Однако суд установил, что следствие допустило серьезную ошибку.

Сведения в ЕРДР были внесены 2 января 2024 года на основе сообщения ТЦК о ноябрьском отказе. Однако прокуроры добавили в обвинение еще два случая, которые произошли позже, не внося по ним отдельных записей в Реестр.

Суд постановил: доказательства событий 18 января и 28 февраля 2024 года являются недопустимыми, поскольку они были получены вне порядка, определенного законом. Поэтому по этим эпизодам Александра оправдали.

Приговор суда

  • Признать мужчину виновным по ст. 336 УК Украины (эпизод ноября 2023 года).

  • Назначить наказание — 3 года лишения свободы.

  • Освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Суд учел искреннее раскаяние мужчины, его положительную характеристику и наличие несовершеннолетнего ребенка. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

