Служил поваром в ТЦК: во Львовской области строго наказали мужчину из-за СЗЧ

Мобилизация в Украине / © ТСН

На Львовщине Стрыйский горрайонный суд приговорил к реальному сроку заключения военнослужащего, который самовольно оставил место службы. Мужчина является прихожанином «Свидетелей Иеговы» и утверждал, что мобилизация противоречит его убеждениям.

Об этом говорится в приговоре суда

Мужчина служил поваром в ТЦК

История началась в феврале 2025 года. 47-летний мужчина, который более 10 лет работал на заводе «Леони», был мобилизован и назначен на должность повара в один из территориальных центров комплектования (ТЦК).

По материалам дела, мужчина прослужил всего неделю. 14 февраля 2025 года, когда начальник отдела вез его в банк для открытия зарплатного счета, житель Львовщины просто вышел из машины, пересел в другое авто, которое его ждало, и убежал. Нашли его только в июне, когда он добровольно явился в ГБР.

Позиция обвиняемого

В суде мужчина свою вину не признал. Он настаивал на том, что является «посвященным крещеным служителем» и старейшиной Свидетелей Иеговы с 23-летним стажем. Мужчина утверждал, что его забрали с работы силой, а присягу он принимать отказался.

«Я не считаю себя военнослужащим. Находиться в должности повара РТЦК означает для меня выполнять приказы, что противоречит моим религиозным убеждениям. Моим оружием был только нож для нарезки продуктов, но даже так я служить не могу. Готов работать на любой другой работе, не связанной с войском», — заявил он.

Объяснение суда

Защита апеллировала к Конституции Украины и практике ЕСПЧ, утверждая, что право на альтернативную службу должно сохраняться и во время войны. Однако судья, ссылаясь на свежие постановления Верховного Суда, отклонил эти доводы.

Ключевые выводы суда:

Альтернативная служба в Украине предусмотрена только вместо срочной службы, а не мобилизации во время военного положения.

Должность повара не предусматривает использование оружия. Мужчина мог выполнять конституционный долг, готовя пищу, строя укрепления или перевозя грузы.

Суд отметил, что в условиях агрессии РФ интересы национальной безопасности и защита жизни людей могут ограничивать право на добросовестный отказ от службы.

«Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения от мобилизации… Подход законодателя, который исключил возможность такой замены (на альтернативную службу), соответствует ситуации, угрожающей существованию нации», — говорится в пояснении суда.

Приговор

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части в условиях военного положения).

Решение суда:

Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы .

Мера пресечения — содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Суд подчеркнул, что не может назначить «условный» срок, поскольку закон требует строгого наказания за такие преступления в особый период.