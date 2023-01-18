Мобилизованных до черта, но мрут умело: на Харьковщине оттесняют врага, несмотря на их численность

Ценой титанических усилий украинским военным таки удается понемногу оттеснять российских захватчиков в сторону восточной границы. На границе Харьковщины с временно захваченными северо-западными районами Луганской области огневые противостояния продолжаются круглосуточно, говорится в ТСН.

Вдоль автодороги из Купянска на Сватово и дальше в сторону Кременной отрезок наиболее активных боевых столкновений. Залпы артиллерии и танковые выстрелы там чередуются с авиационными ударами, а пехотные схватки, создается впечатление, что не утихают вообще. "На некоторых участках расстояние между вражескими подразделениями и нашими подразделениями может составлять до 50 метров", — рассказывает военнослужащий-аэроразведчик 92 ОМБр Александр.

Фронт не утихает ни днем, ни темной порой, по несколько раз в сутки, в зависимости от погоды, оккупантов на земле пытается поддерживать вражеская авиация. “Ка-52-е работают где-то километров с семи-восьми, НУРами не долетая до линии фронта. Вылеты могут там 3-4 совершать. Если погода разрешает, то летают и истребители. Буквально пару часов назад работала Сушка”, – говорит военнослужащий-аэроразведчик 92 ОМБр Илья.

Там, где восточные общины Харьковщины граничат с Луганской областью, российские командиры, как и в Донецкой области, гонят вперед преимущественно мобилизованных, которых, признают украинские военные, откровенно, до чертиков. Впрочем, и мрут "чмобики" от украинского оружия очень умело, уверяют наши воины. “Зашли два танчика Т-90-ых, в район Новоселовского, стали посреди поля. Одного уже нет, наши его шлепнулись, другой — подбитый уехал”, — рассказывает Илья.

Это был результат коллективных усилий — украинских аэроразведчиков и артиллеристов. Когда же нужно разогнать и разбить вражескую пехоту – беспилотчики направляют на целые экипажи украинских броненосцев. “Отработали. Уезжали на прямую наводку. Постреляли по ним немного. Выбросили "конвейер". Их позиции пробили быстренько, а там дальше они убегали и убегали”, — передает события механик-водитель танка 92 ОМБр Виктор.

Наводчик с командиром танка свою задачу выполнили отлично, говорит Виктор. От группы вражеских пехотинцев в посадке, на которую указали наши аэроразведчики, остались лохмотья. Вражеский штаб с составом боеприпасов вспыхнул в сумерках. Тогда по координатам, которые передала аэроразведка, в сторону врага ударила украинская арта.

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