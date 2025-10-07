- Дата публикации
Мобилизованный 13 дней пробыл на службе и сбежал из воинской части: его нашли и строго наказали
На Тернопольщине осудили мужчину, который самовольно покинул воинскую часть.
В Тернопольской области к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили военного по мобилизации, который самовольно оставил воинскую часть.
Об этом говорится в приговоре Чертковского районного суда Тернопольской области.
По данным суда, 7 ноября 2024 года военнослужащий по мобилизации начал выполнять служебные обязанности в одной из воинских частей.
Однако уже 20 ноября он самовольно покинул воинскую часть. Его задержали 26 ноября.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он просил суд его строго не наказывать.
При рассмотрении этого дела выяснилось, что подсудимый находился на испытательном сроке из-за совершения другого преступления.
Суд признал мобилизованного виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.
