Мобилизованный 13 дней пробыл на службе и сбежал из воинской части: его нашли и строго наказали

На Тернопольщине наказали мобилизованного / © скриншот с видео

В Тернопольской области к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили военного по мобилизации, который самовольно оставил воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре Чертковского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, 7 ноября 2024 года военнослужащий по мобилизации начал выполнять служебные обязанности в одной из воинских частей.

Однако уже 20 ноября он самовольно покинул воинскую часть. Его задержали 26 ноября.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он просил суд его строго не наказывать.

При рассмотрении этого дела выяснилось, что подсудимый находился на испытательном сроке из-за совершения другого преступления.

Суд признал мобилизованного виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

