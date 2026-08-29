Мобилизованный дважды бежал в СОЧ, чтобы вернуться к гражданской жизни: его строго наказали

Мобилизованного осудили за СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Запорожье приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы мобилизованного, который дважды дезертировал из вооруженных сил.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

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Военный дважды дезертировал со службы

Как установил суд в ходе рассмотрения материалов дела, военнослужащий Национальной гвардии дважды самовольно покинул часть:

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2 июня 2024 года солдат без уважительных причин покинул место дислокации подразделения на территории Запорожской области и не исполнял обязанности военной службы более года — вплоть до 1 августа 2025 года. 1 августа 2025 года, после упрощенного восстановления на службе и зачисления в новую воинскую часть Нацгвардии (в/ч 3033), он в тот же день вновь самовольно покинул место дислокации роты в Шевченковском районе Запорожья. Незаконное отсутствие продолжалось до 19 августа 2025 года, когда его разыскала и вернула специальная поисковая группа.

Версия обвиняемого: «Не успел уладить дела на основной работе»

В ходе судебного заседания мужчина частично признал свою вину и дал собственные объяснения по поводу причин своих поступков:

«Я пошёл служить в 2022 году. В 2024 году во время службы возникли конфликтные ситуации с медицинскими работниками и руководством, поэтому я ушёл в СОЧ. Находился дома, неофициально работал строителем. В августе 2025 года я сам пришёл восстановиться в Национальной гвардии. Но меня так быстро зачислили в штат, что я просто не успел уладить вопросы на прежней гражданской работе. Я устно предупреждал руководство, рапортов не писал. 1 августа снова ушел, а 19 августа вернулся», — рассказал обвиняемый.

Он раскаялся и просил его не наказывать его.

Свидетели — командиры и заместители командира роты — в суде подтвердили, что с солдатом неоднократно проводили беседы, разъясняя уголовные последствия повторного самовольного отсутствия. В то же время он не предоставлял никаких письменных заявлений или рапортов о наличии уважительных причин для отсутствия, объясняя всё «нерешёнными бытовыми делами».

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Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Задержание и решение суда

В ходе досудебного расследования в отношении мужчины была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В период с октября по декабрь 2025 года он находился в Запорожском СИЗО, после чего вышел под залог в размере 60,5 тысячи гривен.

Оценив собранные доказательства, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы продолжительностью более трёх суток, совершенное в условиях военного положения).

Принимая решение о мере наказания, суд учел:

Высокая степень общественной опасности совершенного преступления в период военного положения.

Отсутствие официальных оснований для смягчения наказания (ст. 69 УК) или освобождения с испытательным сроком (ст. 75 УК).

Повторный характер самовольного оставления части.

Шевченковский районный суд г. Запорожья постановил:

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Назначить наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы .

Зачесть в срок отбывания наказания срок предварительного заключения под стражей в СИЗО (с 24 октября по 17 декабря 2025 года) из расчета день за день.

Приговор может быть обжалован в Запорожском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

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