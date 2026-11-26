Во Львовской области военнослужащего осудили за нарушение закона о защите государственной тайны / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Городоцкий районный суд Львовской области признал виновным мобилизованного солдата, который дважды самовольно покидал службу во время военного положения — сначала не вернулся из отпуска в Донецкую область, а после возвращения в армию снова сбежал домой.

Об этом говорится в приговоре суда от 18 ноября 2026 года.

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Хроника СОЧ со службы

Согласно материалам дела, уроженец села Коропуж Городокского района Львовской области был мобилизован в конце января 2023 года. Он служил рядовым в гранатометном взводе десантно-штурмового батальона.

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Свой первый случай самоубийства военнослужащий совершил весной 2023 года:

31 мая 2023 года он не явился на утренний строй после ежегодного основного отпуска в место дислокации подразделения в посёлке Ямполь Лиманского района Донецкой области;

за пределами воинской части солдат скрывался более полутора лет — вплоть до 14 февраля 2025 года, когда он сам вернулся на службу и был зачислен в роту резерва другой части.

Однако в армии мужчина задержался не надолго:

Уже 13 августа 2025 года он без разрешения командира вновь покинул место дислокации части и уехал домой в село Коропуж;

там он находился ещё более года — до 24 сентября 2026 года, пока его не вызвали в отделение полиции в Городке, где и задержали.

Признание вины и приговор суда

На судебном заседании ранее не судимый солдат полностью признал свою вину, раскаялся, заявил, что желает продолжить военную службу, и просил не наказывать его слишком строго.

Учитывая полное признание вины, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке (без изучения остальных доказательств) и квалифицировал оба эпизода по ч. 5 ст. 407 УК Украины (неявка в установленное время на службу и самовольное оставление воинской части в условиях военного положения).

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Городокский районный суд постановил:

признать военнослужащего виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы ;

оставить осужденного под стражей до вступления приговора в законную силу, зачтя в срок отбывания наказания время с момента его фактического задержания 24 сентября 2026 года.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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