Мобилизованный дважды убегал в СОЧ: его вернули и строго наказали

В Ивано-Франковске осудили мужчину из-за СОЧ. Мужчина, будучи мобилизованным, дважды самовольно покидал расположение подразделений Национальной гвардии. Каждый раз его находила полиция, возвращала в строй, но он снова убегал за считанные дни.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

История побегов: от реабилитации до дезертирства

Обвиняемый был мобилизован в феврале 2024 года. После короткого периода службы он поехал на реабилитацию в родной Ивано-Франковск, с которой решил не возвращаться.

Хронология «службы»:

Первый побег: В конце февраля 2025 года его задержала военная служба правопорядка (ВСП) и направила в новую часть НГУ. Мужчина пробыл там всего два дня и 1 марта снова ушел в СОЧ. Второй побег: 5 июня его снова задержала полиция и вернула в часть. На следующий день, получив рабочую одежду, солдат во второй раз исчез в неизвестном направлении.

В суде солдат объяснил свои действия просто: «не понравилось отношение командиров».

Объяснение суда по СЗЧ

Во время заседания выяснилось, что подсудимый имеет богатое криминальное прошлое. В частности, он был судим за грабежи и разбой (получил 7 лет тюрьмы), а совсем недавно — за хранение наркотиков.

Командование части охарактеризовало солдата крайне негативно, отметив, что он не рекомендован для службы в НГУ из-за моральных качеств. Однако другая воинская часть (ВСУ) выразила готовность принять его к себе.

Судья, принимая решение, отметил: «В условиях военного положения, когда другие рискуют жизнью на передовой, освобождение от наказания за СОЧ демотивирует армию и снижает дисциплину. Это недопустимо».

Приговор суда

Ивано-Франковский городской суд не поверил в возможность исправления мужчины без изоляции от общества.

Решение от 17 марта 2026 года:

Признать виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление части в условиях военного положения). Приговорить 5 лет лишения свободы .

Суд присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору, поэтому кроме тюрьмы, мужчина должен заплатить 34 000 гривен штрафа.

