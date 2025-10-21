Мобилизованный отказался идти на позиции, а впоследствии получил серьезное ранение в бою: его осудили

В Украине судили военного / © ТСН

В Запорожье к 1 году испытательного срока приговорили мобилизованного военного, который отказался выполнить приказ командира и идти на позиции. Однако впоследствии воин отличился в боях и получил тяжелое ранение.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, военный 1 февраля 2024 года отказался выполнить приказ командира «относительно занятия определенных позиций и усиления имеющегося на них личного состава».

Действия военного квалифицировали по ч. 4 ст. 402 УК Украины неповиновение, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, совершенный в условиях военного положения.

Суд установил, что военный на службе «характеризуется положительно, за проявленные во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины мужество и отвагу 03.05.2025, 11.05.2025, 12.05.2025, 15.06.2025, а также содержание с 23.06.2025 по 05.07.2025 боевой позиции с ранением — с травматической ампутацией стопы правой ноги, воин представлен к награждению орденом „За мужество III степени“.

Мобилизованный вину признал и заключил сделку со следствием.

Военного признали виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины и приговорили к 1 году испытательного срока.

