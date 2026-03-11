Мобилизованный отказался воевать и сбежал из воинской части: его нашли и строго наказали

В Украине из-за дезертирства осудили мобилизованного / © скриншот с видео

В Запорожье осудили мобилизованного, который в конце 2023 года самовольно оставил место службы. Военнослужащий признался: пошел на такой шаг, потому что боялся идти на боевое задание.

Почти год он скрывался у гражданской жены в Полтавской области, надеясь, что о нем забудут.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

Военный сбежал из части

Солдат был призван по мобилизации и назначен наводчиком в десантно-штурмовой батальон. Однако его военная карьера оказалась слишком короткой. Прибыв в часть 12 декабря 2023 года, уже через 12 дней он исчез.

Как установил суд, подразделение дислоцировалось вблизи населенного пункта в Пологовском районе Запорожской области. Именно оттуда солдат вместе со своим братом-близнецом (который также служил в этой части) решил уйти.

Во время судебного заседания обвиняемый не стал отрицать вину. Он пояснил, что за несколько дней до побега должен был начать выполнение боевого задания на «нуле».

«Почувствовал страх за свою жизнь и здоровье. Никаких конфликтов с командованием не было, угроз тоже. Я просто не смог преодолеть эмоции», — признался солдат.

После оставления позиций он уехал в Полтавскую область к женщине, с которой поддерживал отношения. Там он проводил время по своему усмотрению, не отвечая на звонки из части. Его обнаружили в октябре 2024 года, а задержали в июне 2025 года.

Почему не СЗЧ, а дезертирство?

Суд четко разграничил понятия «самовольное оставление части» (СЗЧ) и «дезертирство». Ключевым моментом стало намерение уклониться от службы навсегда.

СЗЧ (ст. 407 УК): человек планирует вернуться, но опоздал или временно исчез.

Дезертирство (ст. 408 УК): человек намерен никогда не возвращаться в ряды ВСУ.

Приговор суда

Суд пояснил: на территории Украины продолжается военное положение, и пренебрежение дисциплиной подрывает боеспособность страны и дает крайне негативный пример другим воинам.

По статье 408 УК Украины во время военного положения не предусмотрена возможность назначения более мягкого наказания или освобождения с испытательным сроком (условного).

Решение суда:

Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 408 УК Украины .

Назначить наказание — 5 лет лишения свободы .

Срок отбывания наказания считать с момента фактического задержания (04.06.2025).

Приговор еще может быть обжалован в Запорожском апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который получил ранения на позициях и сбежал после лечения. Он почти на два года вернулся к гражданской жизни.