Мобилизованный отказался выполнить приказ командира: его строго наказали

В Украине осудили мобилизованного / © ТСН

В Запорожье к 2 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который отказался выполнить приказ командира.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, мобилизованный 4 мая 2024 года категорически отказался выполнить приказ командира «о продолжении ведения оборонительных действий и выполнения поставленных задач, хотя объективно мог и обязан был выполнить этот приказ».

Подсудимый вину признал и заключил сделку со следствием.

«Проанализировав в совокупности вышеуказанные обстоятельства, суд, учитывая положения ст. 337 УПК Украины и согласие участников производства по квалификации действий обвиняемого, обстоятельств дела, пришел к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана исследованными доказательствами, и квалифицирует его действия как открытый отказ выполнить приказ начальника, совершенный в условиях военного положения, по ст. 402 ч. 4 УК Украины», — говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным по ст. 402 ч. 4 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

