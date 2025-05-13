Мобилизованный отказался выполнить приказ командира и ехать на передовую: его наказали

Мобилизированного осудили из-за неисполнения приказа

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В Кривом Роге к 1 году и 6 месяцам содержания в дисциплинарном батальоне ВСУ приговорили военного по мобилизации, который отказался выполнить приказ командира и отбывать на позиции вблизи Часового Яра.

Об этом говорится в приговоре Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

По данным суда, подозреваемым является старший солдат, военнослужащий по призыву во время мобилизации, который проходил военную службу в должности стрелка-помощника гранатометчика. Он в мае 2024 года отказался ехать на позиции вблизи Часового Яра в Донецкой области для выполнения боевых задач, «что могло привести к прорыву российско-оккупационными войсками обороны Вооруженных Сил Украины на указанном участке обороны».

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1 мая 2025 года военный заключил соглашение с прокурором о признании вины по ч. 4 ст. 402 УК Украины.

Суд утвердил соглашение со следствием и приговорил военнослужащего 1 год и 6 месяцев пребывания в дисциплинарном батальоне для военнослужащих.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили военного по мобилизации, который еще в 2022 году покинул военную службу.