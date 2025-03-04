Мобилизованный отказался выполнить приказ командира и идти на позиции: его наказали

В ходе досудебного расследования военный вину признал и заключил соглашение со следствием. Как его наказали?

В Запорожской области к 2 годам служебного ограничения с вычетом 20% из суммы денежного довольствия в доход государства приговорили мобилизованного, который отказался выполнить приказ командира и идти на огневую позицию.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожье.

По данным суда, военный Нацгвардии по мобилизации в июле 2024 отказался выполнить приказ командира. Солдат "не заступил для несения службы на огневую позицию для выполнения боевых задач по отражению вооруженной агрессии РФ, ведению наблюдения за противником и осуществлению обороны".

В ходе досудебного следствия военный вину признал и заключил соглашение с прокурором.

Суд утвердил соглашение и приговорил мужчину к 2 годам служебного ограничения с вычетом 20% из денежного довольствия в пользу государства.

Приговор суда

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после отпуска не вернулся в воинскую часть.

Читайте также: