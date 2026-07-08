Мобилизованный отказался выполнить приказ командира и не пошел на штурм: наказали ли его

В Украине приговорили военнослужащего / © ТСН

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В Украине на 5 лет лишения свободы приговорили мобилизованного военнослужащего, который отказался выполнить приказ командира и идти на штурм позиций вблизи села Роботино Запорожской области.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья от 6 июля 2026 года.

Военного обвинили в неподчинении из-за отказа идти на штурм позиций

Суд установил, что 18 июля 2023 года около 08:00 в Запорожье сержант в присутствии командира механизированного батальона (подполковника) и других военнослужащих открыто отказался выполнять законное боевое распоряжение и боевой приказ.

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В указанных документах содержалось требование к подразделению выдвинуться на боевые позиции в лесополосе вблизи населенного пункта Роботино Пологовского района Запорожской области для обеспечения продолжения наступательных действий Вооруженных сил Украины.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Версия обвиняемого: заявления о неподготовленном штурме

На судебном заседании обвиняемый свою вину в неповиновении не признал. Он пояснил суду, что проходил службу по мобилизации с апреля 2022 года. По его словам, вечером 17 июля 2023 года исполняющий обязанности командира роты предупредил личный состав об утреннем выдвижении на позиции. Однако уже утром 18 июля бойцам объявили, что они должны идти непосредственно на штурм, поскольку другое подразделение отказалось выполнять эту задачу.

Военнослужащий заявил, что счел этот приказ невыполнимым, поскольку у его экипажа не было достаточного количества боеприпасов. В связи с этим он открыто отказался выдвигаться. По его словам, впоследствии на позицию прибыл заместитель командира бригады, который начал запугивать солдат уголовной ответственностью.

Тогда трое бойцов отказались, и офицер заснял их отказ на видео. Обвиняемый добавил, что позже один из его сослуживцев согласился выполнить задание, а его самого задержали правоохранители. Военный также добавил, что штурм Роботиного впоследствии осуществили другие силы, однако желаемого результата сразу достигнуто не было, а позиции удалось занять лишь через несколько дней. Обвинение в нахождении в состоянии опьянения мужчина опроверг, заверив, что употреблял алкоголь за сутки до инцидента, а утром был трезв.

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Что рассказали свидетели

Допрошенный в суде заместитель командира механизированного батальона по психологическому обеспечению пояснил, что в июле 2023 года подразделение выполняло задачи на Запорожском направлении в ходе контрнаступления. Он подчеркнул, что «личный состав был должным образом обеспечен всем необходимым для боя, а жалоб на здоровье от подсудимого не поступало». В то же время офицер признал, что во время штурмовых действий артиллерийская подготовка иногда могла быть недостаточной из-за дефицита снарядов на фронте.

Заместитель командира роты по моральному обеспечению подтвердил факт отказа сержанта идти в атаку. Он отметил, что бойцы обосновали свой шаг тем, что операция, по их мнению, не была должным образом спланирована. Офицер подчеркнул, что все военнослужащие группы были полностью экипированы и имели при себе штатное оружие.

Суд также допросил водителя другого батальона той же части. По мнению водителя, вооружение для штурма действительно было недостаточным — у бойцов были только автоматы и ручные гранаты, а артиллерийская поддержка перед атакой практически не оказывалась.

Позиция суда

Вина осужденного была полностью подтверждена изученными письменными документами и вещественными доказательствами. В частности, следователи предоставили суду рассекреченную видеозапись с мобильного телефона, на которой четко зафиксирован процесс доведения боевого приказа 18 июля 2023 года. На видео запечатлено, как обвиняемый на прямое требование сесть в технику для штурма лесополосы четко отвечает: «Отказываюсь выполнять приказ».

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Характеристика с места службы у мужчины отрицательная: указано, что он безответственно относился к своим обязанностям, выполнял задания неохотно и имел склонность к нарушению дисциплины. Защита представила суду медицинские документы, согласно которым у военнослужащего обнаружены дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, а уже в 2026 году во время пребывания под стражей у него диагностировали туберкулез, кардиосклероз и хронический гепатит.

Прокурор настаивал на включении в приговор отягчающего обстоятельства — пребывания в состоянии алкогольного опьянения, сославшись на акт медицинского освидетельствования с использованием газоанализатора «АлкоФор 505». Однако суд категорически отказался принимать это заключение во внимание.

Суд также исключил из характеристики прокурора пункты о «искреннем раскаянии», поскольку подсудимый полностью отрицал свою вину в суде.

Рассматривая позицию защиты о том, что приказ якобы был незаконным и представлял угрозу для жизни из-за плохого обеспечения, суд отметил следующее. Приказ комбата не имел никаких признаков явной незаконности или преступности (он был отдан уполномоченным лицом, в пределах компетенции командира и в надлежащем порядке).

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Суд подчеркнул: «Отказ даже одного бойца нарушает цепочку командования и ставит под прямую угрозу выполнение боевой задачи всем подразделением в целом. Кроме того, осужденный впоследствии вообще перестал выполнять свои обязанности и в настоящее время является фигурантом другого судебного процесса по обвинению в дезертирстве».

Приговор суда

Шевченковский районный суд города Запорожья постановил: признать мужчину виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 402 УК Украины и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении закрытого типа.

На основании статьи 72 УК Украины осужденному в срок отбывания наказания зачли период его предварительного заключенияпод стражей с 18 июля по 15 сентября 2023 года включительно по принципу «день за день».

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