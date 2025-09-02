Мобилизованный отказался выполнить приказ командира и сбежал со службы: его наказали

Мобилизованного наказали за дезертирство / © ТСН

В Запорожье из-за дезертирства к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного военного НГУ.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

Военного обвинили в дезертирстве и отказе выполнить приказ командира

По данным суда, мобилизованный военный в декабре 2023 года самовольно покинул место временной дислокации. Его обвинили в дезертирстве.

Кроме того военного обвиняли в том, что он отказался выполнить приказ командира об эвакуации тел погибших собратьев.

Что рассказал подсудимый

На суде мужчина вину признал частично. Он пояснил, что обучение занимали всего 3 дня, впоследствии его собратья уехали учиться за границу, он же остался в воинской части. В августе 2023 года подсудимый пошел на свой первый боевых выход, где получил ранение. Уже 11 сентября военный вернулся на службу и сообщил ротному, что не имеет должной боевой подготовки. 18 сентября он получил новый приказ, который отказался выполнить.

«Отказ обусловливал состоянием здоровья, отсутствием подготовки и страхом за свою жизнь», — говорится в показаниях мужчины.

Военный отметил, что впоследствии его перевезли в другой пункт дислокации. Когда он получил приказ собираться, то не понимал, куда его повезут, а потому собрал вещи и совершил дезертирство.

«24.09.2024 самостоятельно позвонил в полицию, до этого каких-либо действий для возвращения к военной службе не совершал. Подчеркнул, что военную службу на боевой должности продолжать не желает, действий, направленных на перевод на другую должность или в другую воинскую часть, он не совершал», — сообщил подсудимый.

Что говорят свидетели

Начальник отделения психологического обеспечения сообщил, что подсудимый отказался выполнить приказ командира и был отправлен в пункт временной дислокации по работе с личным составом, который отказался от выполнения боевых задач. В декабре мужчина был замечен в измененном состоянии сознания, который мог быть вызван действием наркотических веществ. Поэтому ему был отдан приказ для прохождения осмотра на состояние опьянения в учреждении здравоохранения, расположенном в г.Запорожье. Подсудимый пошел собирать свои вещи и затем исчез в неизвестном направлении.

Суд оправдал мобилизованного относительно того, что его обвинили в невыполнении приказа командира

Что касается того, что военный отказался выполнить приказ командира об эвакуации тел погибших сослуживцев, то суд отметил, что «вполне вероятно, что обвиняемый до 18.09.2023 не восстановил здоровье в той степени, которая давала бы возможность успешно выполнить боевой приказ. Вместе с тем, стороной обвинения не доказано, что после сообщения военного о неудовлетворительном состоянии здоровья был проведен его медицинский осмотр». Также во время суда были разногласия, поскольку в материалах дела говорится о том, что военный отказался выполнить эвакуацию тел погибших, тогда как свидетель утверждал, что была эвакуация раненых.

Также суд учел то, что в материалах дела нет данных, что подсудимый прошел базовую военную подготовку. Суд отметил, что мобилизованный действовал в соответствии со ст. 37 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, по которым, если военнослужащий понимает, что он не может выполнить приказ своевременно и в полном объеме, он об этом обязан доложить вышеупомянутым лицам немедленно. Поэтому суд оправдал мужчину по этому пункту обвинения.

Приговор суда

Суд признал мобилизованного виновным по ч.4 ст. 408 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

На этот приговор еще можно подать апелляцию.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

