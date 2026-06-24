Мобилизованный отказался выполнить приказ командира и выйти на боевую позицию: его строго наказали

В Украине приговорили военнослужащего, отказавшегося выполнить приказ командира / © ТСН

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В Днепре к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного сержанта ВСУ, который отказался выполнить приказ выйти на боевую позицию вблизи Бахмута.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Днепра.

Военный отказался выполнить приказ командования

Как установило судебное расследование, подразделения воинской части выполняли задачи по защите территориальной целостности Украины в Донецкой области. 28 марта 2024 года примерно в 10:20 утра в пункте временной дислокации подразделения (в районе города Часов Яр) командир 1-й стрелковой роты капитан довел до сведения личного состава боевое распоряжение.

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Согласно этому документу, была сформирована оперативная группа из трёх военнослужащих (сержанта и двух солдат). Старшим и лично ответственным за выполнение миссии назначили именно сержанта. У группы были установлены временные рамки и задачи:

До 13:00 28 марта 2024 года перейти в оперативное подчинение командира 2-й стрелковой роты;

До 15:00 того же дня прибыть в район выполнения боевых задач батальона — непосредственно на позиции отделений «Деркул»;

Обеспечить надёжную оборону указанных рубежей, не допустить потери позиций и продвижения сил противника в направлении населённых пунктов Бахмут и Новый.

Однако сержант в присутствии командования открыто отказался выполнять боевой приказ. Момент оглашения распоряжения и отказ зафиксировал на камеру мобильного телефона водитель-киномеханик роты. Эта видеозапись впоследствии стала ключевым доказательством стороны обвинения в суде.

«Всего 6 патронных гильз на троих»: версия подсудимого сержанта

В ходе судебного заседания обвиняемый сержант категорически не признал свою вину по ч. 4 ст. 402 УК Украины (неповиновение в условиях военного положения). Он заявил, что является добровольцем, с весны 2022 года пытался попасть в армию, а в 2023 году успешно мобилизовался и участвовал в тяжелых боях под Бахмутом и Сиверском, получив статус участника боевых действий (УБД). По его словам, он никогда не нарушал присягу, а приказ не выполнил исключительно из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Военнослужащий рассказал, что долгое время страдал от сильного воспаления нижней челюсти (из-за чего ему впоследствии удалили зубы в госпитале Днепра), а также испытывал постоянные адские боли в позвоночнике, шее и грудной клетке из-за остеохондроза и радикулопатии, что сопровождалось онемением ног. Он заверил, что регулярно просил о медицинской помощи, но вместо лечения его и других больных бойцов на скорую руку за 4 часа «прогнали» через военно-врачебную комиссию в городе Белозерск.

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Кроме того, подсудимый подверг критике сам боевой приказ капитана, назвав его «непонятным и противоречивым»:

Приказ предписывал выдвигаться на передовую днём (в 13:00), что подвергало группу опасности;

На троих бойцов планировали выдать лишь по два боевых комплекта (по 2 рожка патронов на каждого);

Сержант заметил, что не понимал, как с 6 рожками патронов удержать позицию против многочисленных сил врага, включая наемников «Вагнера», и почему командование запретило ему использовать собственный 7-местный автомобиль для подвоза боевых комплектов и эвакуации раненых.

Военный подчеркнул, что выполнил требование статьи 37 Устава ВСУ — немедленно доложил о том, что не в состоянии выполнить задание из-за физического состояния, и попросил направить его в эвакуационную бригаду.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Позиция суда

Суд рассмотрел аргументы стороны защиты, однако полностью отклонил их, признав их необоснованными и опровергнутыми другими материалами дела. Судьи подчеркнули, что вопрос о годности к службе регулируется исключительно профильным Положением о военно-медицинской экспертизе в ВСУ (приказ Минздрава № 402), а не субъективными жалобами или медицинскими характеристиками.

Двумя официальными справками ВЛК (от 21 марта 2024 года — то есть за неделю до инцидента, и от 11 апреля 2024 года — уже после отказа) сержант со всеми его хроническими заболеваниями позвоночника (протрузии, спондилоартроз позвоночника) и полным отсутствием зубов был признан годным к военной службе без каких-либо ограничений. Эти решения ВЛК остаются в силе и не были отменены в установленном порядке.

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Кроме того, в материалах дела имеется официальная справка начальника медпункта части, капитана медицинской службы: перед оглашением приказа 28 марта врачи провели медицинский осмотр сержанта и констатировали, что объективных оснований для невыполнения боевой задачи по состоянию здоровья у него нет.

Допрошенные в зале суда свидетели (командир роты капитан, заместитель командира роты и водитель) полностью подтвердили факт категорического отказа. В ходе следственных экспериментов в кабинете следователя свидетели смоделировали обстановку событий и подтвердили, что боевой приказ зачитывался вслух, четко, с расстояния двух метров и не допускал двоякого толкования. Суд признал эти эксперименты допустимыми, сославшись на практику Верховного Суда, которая допускает моделирование условий вне места преступления.

Суд также подчеркнул, что согласно Дисциплинарному уставу ВСУ «подчиненный не имеет права обсуждать, критиковать или оценивать целесообразность и тактику приказов начальника, количество боевых комплектов или время выдвижения. Единоначальность является базовым принципом армии, а ответственность за последствия приказа несет исключительно командир, отдавший его». Альтернативные предложения сержанта служить на автомобиле в тылу не снимали с него обязанности идти в окопы в соответствии с боевым распоряжением.

Суровый приговор суда

Оценив совокупность исследованных доказательств, Шевченковский районный суд города Днепра признал сержанта виновным в совершении тяжкого военного преступления. Судьи констатировали, что подсудимый действовал с прямым умыслом, сознательно нарушая военную дисциплину и подрывая боеспособность подразделения в условиях военного положения.

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Решение суда:

Признать мобилизованного виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК Украины;

Назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы ;

Срок отбывания наказания исчислять с момента фактического задержания — с 18 апреля 2024 года;

Меру пресечения до момента вступления приговора в законную силу оставить без изменений — содержание под стражей в условиях гауптвахты.

Судом не было установлено никаких обстоятельств, которые могли бы смягчить или ужесточить наказание сержанта. Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его вынесения.

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