В Запорожье приговорили военнослужащего / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Заводской районный суд Запорожья приговорил к пяти годам лишения свободы мобилизованного старшего стрелка-оператора, который отказался выполнить боевое распоряжение на Запорожском направлении. Сам солдат свою вину отрицал, настаивая, что не мог нести снаряжение весом 40 кг из-за проблем со спиной и аквабаротравмы.

Об этом говорится в приговоре суда от 20 ноября 2026 года.

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Мобилизованный отказался выходить на позиции

По версии следствия, 31 октября 2023 года во время построения личного состава командир механизированной роты зачитал боевое распоряжение о ротации и ведении оборонительного боя вблизи села Приютное Пологовского района Запорожской области. Обвиняемый — ранее не судимый мобилизованный солдат — отказался выполнять приказ.

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Действия военнослужащего были квалифицированы поч. 4 ст. 402 УК Украины (неповиновение, совершенное в условиях военного положения). В тот же день его задержали и доставили в ГБР; под стражей он пробыл три недели — до 21 ноября 2023 года, после чего вышел под залог.

Позиция военного: что он заявил в суде

В зале суда солдат своей вины не признал. Он рассказал, что до этого по состоянию здоровья охранял боевую технику, но из-за больших потерь в подразделении на позиции начали отправлять всех — включая водителей и поваров.

По словам бойца, он не отказывался служить, а заявил, что физически не может нести 40-килограммовый груз и идти пешком 5–8 километров до позиций из-за болей в спине (защемление нервов, о котором он неоднократно сообщал командиру). Его и ещё двух сослуживцев сразу отвезли в ГБР.

В подтверждение своих слов защита представила суду диск с аудиозаписями разговоров военнослужащего с командиром роты, начальником медицинской части и неизвестным должностным лицом. Однако суд не принял эти записи в качестве доказательства, поскольку не была проведена экспертиза для подтверждения принадлежности голосов.

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Что рассказали в суде командиры и сослуживец подсудимого

Показания свидетелей в суде разделились:

Начальник штаба и командир роты подтвердили, что трое бойцов во время построения вышли из строя и заявили, что не отказываются от приказа, но не могут его выполнить по состоянию здоровья. В то же время офицеры заявили, что внешне солдат выглядел здоровым, а конкретных диагнозов во время построения не назвал.

Побратим обвиняемого, который был одним из трёх бойцов на том построении, встал на его защиту. Он подтвердил, что солдат неоднократно обращался к начальнику медицинской части из-за сильных головных болей после контузии (акубаротравмы) и болей в спине, но его не направляли на лечение. Более того, после зачитывания приказа медики, по словам свидетеля, даже не провели полноценного осмотра — лишь записали жалобы на бумаге.

Почему суд не принял во внимание медицинские справки и заключение ВЛК

Защита приложила к делу медицинские документы весны–лета 2023 года об остеохондрозе и грыже Шморля, справку о 3-й группе инвалидности, полученную до войны, а также справку ВЛК от 15 ноября 2023 года (через две недели после инцидента), которой солдата официально признали ограниченно годным к военной службе.

Однако суд встал на сторону обвинения. В приговоре указано:

непосредственно в день объявления приказа, 31 октября 2023 года, солдата осмотрел начальник медицинской части — несмотря на жалобы на боли в спине, онемение конечностей и головную боль, медицинское заключение о невозможности выполнить боевую задачу не было составлено;

последний раз амбулаторное лечение боец проходил почти полгода до событий, а накануне построения официальных заявлений об ухудшении здоровья не подавал;

по мнению суда, ссылка на состояние здоровья в момент объявления приказа была лишь способом уклониться от выполнения распоряжения и ответственности.

Решение суда

Заводской районный суд Запорожья признал военнослужащего виновным поч. 4 ст. 402 УК Украины (неповиновение в условиях военного положения).

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Суд постановил:

назначить обвиняемому минимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — 5 лет лишения свободы (без применения условного срока);

оставить меру пресечения в виде залога до вступления приговора в законную силу, после чего вернуть средства залогодателю;

зачесть в срок отбывания наказания время пребывания под стражей с 31 октября по 21 ноября 2023 года (день за день).

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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