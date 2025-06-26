- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 322k
- Время на прочтение
- 1 мин
Мобилизованный отказался выполнить приказ командира и занять оборону на передовой: его наказали
В Украине наказали военного, который отказался выполнить приказ командира.
В Запорожье к 2 годам служебного ограничения с отчислением в доход государства 20% из суммы денежного обеспечения приговорили военного по мобилизации, который отказался выполнить приказ командира.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.
По данным суда, в апреле 2025 года младший сержант получил приказ «о занятии опорного пункта 2 стрелковой роте с задачей нанести огневое поражение противнику во время его выдвижения, развертывания и атаки переднего края и не допустить его прорыва в глубину обороны», а именно выдвинуться на позицию вблизи Роботино Запорожской области. Однако он отказался выполнить этот приказ.
Во время досудебного расследования военный по мобилизации свою вину признал и раскаялся. Он заключил соответствующее соглашение с прокурором.
«Прокурор в судебном заседании также просил утвердить соглашение о признании виновности. Указал, что обвиняемый выполнил условия соглашения, виновным признал себя в полном объеме, все обстоятельства совершения уголовного преступления признал, способствовал органам досудебного расследования», — говорится в материалах суда.
Суд проанализировал материалы дела и признал военного виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины. Суд назначил ему служебное ограничение для военнослужащих сроком на 2 (два) года с отчислением в доход государства 20% из суммы денежного обеспечения.
