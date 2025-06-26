Мобилизованный отказался выполнить приказ командира и занять оборону на передовой: его наказали

В Украине из-за неповиновения осудили военного / © ТСН

В Запорожье к 2 годам служебного ограничения с отчислением в доход государства 20% из суммы денежного обеспечения приговорили военного по мобилизации, который отказался выполнить приказ командира.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, в апреле 2025 года младший сержант получил приказ «о занятии опорного пункта 2 стрелковой роте с задачей нанести огневое поражение противнику во время его выдвижения, развертывания и атаки переднего края и не допустить его прорыва в глубину обороны», а именно выдвинуться на позицию вблизи Роботино Запорожской области. Однако он отказался выполнить этот приказ.

Во время досудебного расследования военный по мобилизации свою вину признал и раскаялся. Он заключил соответствующее соглашение с прокурором.

«Прокурор в судебном заседании также просил утвердить соглашение о признании виновности. Указал, что обвиняемый выполнил условия соглашения, виновным признал себя в полном объеме, все обстоятельства совершения уголовного преступления признал, способствовал органам досудебного расследования», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал военного виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины. Суд назначил ему служебное ограничение для военнослужащих сроком на 2 (два) года с отчислением в доход государства 20% из суммы денежного обеспечения.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

