Мобилизованный после боевого задания сбежал из части: его нашли и наказали

Военный сбежал из части после выполнения боевого задания

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после третьего боевого задания сбежал со службы.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

По данным суда, старший солдат 22 декабря 2024 года сбежал с военной службы. За это его обвинили в дезертирстве.

На суде военный признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что «находился на боевых позициях в районе города Орехов Запорожской области и трижды выходил на боевые задания. В декабре 2024 года после третьего выхода на боевое задание он попал под обстрел, получил контузию и повреждение глаза, был очень напуган. Он был эвакуирован и осмотрен в больнице, после чего отправился на квартиру, где проживал. Там он оставил оружие и военную одежду, переоделся в гражданскую и утром отправился в г. Запорожье. В воинскую часть он решил не возвращаться, потому что боялся за свою жизнь. 05.05.2025 он был задержан».

Подсудимый добавил, что сейчас он готов вернуться на военную службу.

Судья Шевченковского райсуда г. Запорожье проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 408 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

