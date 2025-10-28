Мобилизованный после боя сбежал из части и вернулся к гражданской жизни: его нашли и наказали

Мобилизованный сбежал из воинской части / © скриншот с видео

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который получил ранения на позициях и сбежал после лечения. Он почти на два года вернулся к гражданской жизни.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, военный по мобилизации в августе 2023 года после ранения на поле боя находился в больнице в Запорожье. После этого он не вернулся в воинскую часть, а сбежал домой.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что его ранили на позициях и госпитализировали в больницу. Там медики ему объяснили, что не могут помочь, поскольку нужно специальное оборудование. Тогда мужчина мобилизован решил вернуться к гражданской жизни.

«В первые несколько дней после возвращения он обратился к врачу по месту жительства, которая объяснила, что без направления от воинской части он не может продолжить лечение как военнослужащий, зато безотносительно к статусу военнослужащего за медицинской помощью не обращался. Он считает, что по состоянию здоровья был нетрудоспособным. Однако, по истечении трех месяцев он вернулся на место основного трудоустройства», — говорится в материалах суда.

В январе 2025 года мужчину задержали правоохранители.

Мужчину признали виновным по ч.4 ст. 408 УК Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы.

