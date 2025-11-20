Мобилизованный после трех дней отдыха отказался снова ехать на фронт: его наказали

Во Львове военного осудили за неповиновение

Во Львове к 1 году испытательного срока приговорили военного, который отказался выполнить приказ командира и возвращаться в зону боевых действий после трех дней отдыха.

Об этом говорится в приговоре Лычаковского районного суда г. Львова.

По данным суда, 17 сентября 2025 года военный получил боевое распоряжение отправляться в Покровский район Донецкой области. Однако он отказался это выполнить.

На суде мужчина рассказал, что только 14 сентября прибыл в г. Львов после выполнения боевого задания на Покровском направлении, был вынужден выходить из окружения и оказывать помощь раненому собрату. Именно указанная ситуация пошатнула его психологическую устойчивость.

«Просит учесть, что с марта 2022 г. находится в составе ВСУ в связи с добровольной мобилизацией, на данный момент у него на иждивении находится малолетний ребенок, жена находится в состоянии беременности», — говорится в материалах суда.

