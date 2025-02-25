Мобилизованный провоевал месяц и не вернулся в воинскую часть: как его наказали

Мужчину мобилизовали в январе 2024 года, однако уже в апреле он сбежал с военной службы. Каким было решение суда?

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после отпуска не вернулся в воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, военнослужащий 7 марта 2024 г. после ранения получил отпуск. 9 апреля он не прибыл к месту дислокации воинской части. Мобилизированный вернулся к гражданской жизни. Так продолжалось до 5 октября, после чего мужчину задержали правоохранители.

На суде военнослужащий вину признал и раскаялся. Он заявил, что его мобилизовали в январе 2024 года. В феврале он получил травму и проходил лечение. После ранения мужчина был в отпуске, а 9 апреля должен был вернуться в воинскую часть, однако не захотел этого сделать и остался дома.

По месту прохождения службы солдата охарактеризовали негативно. В материалах дела говорится, что мужчина служил в части с 27 января 2024 года. В феврале он получил ранение, проходил лечение и был в отпуске до 8 апреля. Однако так и не вернулся к месту дислокации подразделения.

Суд проанализировал материалы дела и признал мобилизованного виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мобилизованный военнослужащий получил 5 лет лишения свободы из-за отказа выполнить приказ командира и идти на штурм российских позиций.

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