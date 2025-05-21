Мобилизованный сбежал из части и на полгода вернулся к гражданской жизни: его строго наказали

В Украине из-за дезертирства осудили военного из-за дезертирства / © ТСН.ua

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В Запорожье к 6 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который сбежал из воинской части и вернулся к гражданской жизни.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

По данным суда, мобилизованный в декабре 2023 года сбежал с военной службы и не вернулся в ряды ВСУ.

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На суде военный вину признал частично. Он заявил, что «в январе 2023 года был мобилизован и выполнял воинские обязанности. В августе 2023 года его перевели в ремонтную бригаду, где он отказался выполнять боевые задачи. 15.12.2023 года он находился в больнице г. Запорожье, где проходил военно-врачебную комиссию, после проведения обследований он должен был вернуться к месту расположения своего подразделения. Во время прохождения исследований в больнице он умышленно принял около одного литра энергетических напитков, надеясь, что при измерении артериального давления показатели будут повышенными, зато после прохождения тестирования и бега показатели артериального давления были в пределах нормы». Тогда мужчина решил сбежать из больницы и вернуться домой.

Задержали военного в июне 2024 года.

Суд признал мужчину виновным по ст. 408 ч. 4 УК Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили военного по мобилизации, который еще в 2022 году покинул военную службу

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