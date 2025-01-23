Мобилизованный сбежал из госпиталя и на полгода вернулся к гражданской жизни: как его наказали

На суде мобилизованный просил разрешить ему вернуться на службу. Как это кончилось?

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного из-за дизертирства.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

По данным суда, стрелок-снайпер в марте 2024 года скрылся с места дислокации его воинской части. Ему инкриминировали ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство, то есть самовольное уход от места службы с целью уклониться от военной службы, совершенное в условиях военного положения.

На суде военный вину признал и раскаялся. Он заявил, что в марте 2024 года находился в госпитале и узнал, что его жена заболела. По словам мужчины, он вернулся домой, чтобы наблюдать за ребенком. В сентябре 2024 подсудимого задержали правоохранители. На суде мобилизованный просил разрешить ему вернуться на службу.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мобилизованный отказался идти на штурм российских позиций.

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