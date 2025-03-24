Мобилизованный сбежал из воинской части и почти на 2 года вернулся в гражданскую жизнь: его наказали

На суде военный вину признал и раскаялся. Как его наказали?

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили военного по мобилизации, который сбежал из воинской части и вернувшегося в гражданскую жизнь.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожье.

По данным суда, военный по мобилизации 1 февраля 2023 самовольно покинул воинскую часть и вернулся в гражданскую жизнь. Мужчину задержали только в октябре 2024 года.

На суде военный вину признал и раскаялся. Он сообщил, что действительно самовольно покинул воинскую часть и вернулся в гражданскую жизнь.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после отпуска не вернулся в воинскую часть.

Читайте также: