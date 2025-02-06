Мобилизованный сбежал с линии фронта и на полгода вернулся к гражданской жизни: его строго наказали

Военный сбежал с позиций и вернулся в гражданскую жизнь. Он заявил, что "больше не хочет служить". Что решил суд?
В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного военнослужащего, совершившего дезертирство.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожье.
По данным суда, подозреваемым является военнослужащий по мобилизации из Черновцов. 29 февраля 2024 года он назначен на должность огнеметчика огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты.
Он сбежал с позиции 11 апреля 2024 года и отсутствовал на службе до 14 октября 2024 года. Подсудимого задержали правоохранители.
На суде мужчина вину признал. Он заявил, что стал дезертиром, потому что "больше не хотел служить". Мобилизованный вернулся в гражданскую жизнь и жыл в г. Черновцы.
Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст.408 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.
Напомним, мобилизованный сбежал из госпиталя и на полгода вернулся в гражданскую жизнь.
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