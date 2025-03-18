Мобилизованный сбежал с поля боя и на более года вернулся в гражданскую жизнь: его строго наказали

Военный сбежал с фронта и вернулся в гражданскую жизнь. Как его наказал суд?
В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили дезертира. Мужчина сбежал с позиций и больше года не возвращался на службу.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожье.
По данным суда, солдат по мобилизации на фронте был наводчиком. Он 1 сентября 2023 года сбежал с поля боя и вернулся к гражданской жизни. Его задержали только 19 декабря 2024 года.
На суде мужчина вину признал и раскаялся.
"Исследовав определенный объем доказательств и предоставив им надлежащую оценку, суд считает, что виновность обвиняемого в совершении преступления при выше изложенных обстоятельствах полностью доказана, а его действия суд квалифицирует по ч. 4 ст. 408 УК Украины, как дезертирство, то есть самовольное оставление места службы, с целью уклониться от военной службы, совершенное в условиях военного положения", - говорится в материалах дела.
Военного признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, мобилизованный сбежал из госпиталя и на полгода вернулся в гражданскую жизнь.
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