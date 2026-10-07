Мобилизованный сбежал с позиций и на год вернулся к гражданской жизни: его строго наказали

В Закарпатье приговорили дезертира / © ТСН

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В Закарпатской области к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который сбежал с места дислокации своего подразделения.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

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Мобилизованный солдат сбежал с позиций

Как установило следствие, солдат, занимавший должность наводчика-оператора механизированного взвода одной из воинских частей, в конце января 2025 года был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако 27 февраля 2025 года военнослужащий не вернулся после прохождения комиссии в место временного дислокации подразделения в Сумской области и исчез в неизвестном направлении.

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Мужчина более года скрывался и проводил время по своему усмотрению, проживая по месту жительства и не связывая свою деятельность с прохождением службы. Это продолжалось до 26 мая 2026 года, когда его задержали сотрудники полиции в городе Берегово Закарпатской области.

В ходе судебного заседания обвиняемый сначала утверждал, что не смог пройти экспертизу из-за отсутствия медицинской справки, из-за чего и уехал домой, но впоследствии признал свою вину и заявил о желании вернуться на военную службу.

Решение суда

2 октября 2026 года Береговский районный суд Закарпатской области признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 408 (дезертирство, то есть неявка с целью уклонения от военной службы из лечебного учреждения, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд подчеркнул, что осужденный длительное время отсутствовал в части, не предпринимал мер для возвращения и был задержан только правоохранительными органами. Согласно действующему законодательству, к лицам, осужденным по этой статье в условиях военного положения, не могут быть применены ст. 69 (назначение более мягкого наказания) и ст. 75 УК Украины (освобождение с испытательным сроком).

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Суд постановил:

Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы .

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания период содержания под стражей, начиная с момента задержания — 26 мая 2026 года (день за день).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

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