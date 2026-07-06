Мобилизованный сбежал со службы и вступил в интимную связь с 15-летней: чем всё закончилось

Суд наказал военнослужащего за сексуальное домогательство и интимные отношения с ребенком / © pixabay.com

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В Ивано-Франковской области к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который ушел в СЗЧ и растлевал 15-летнюю девушку.

Об этом говорится в приговоре Косовского районного суда Ивано-Франковской области.

Мобилизованный после пребывания в госпитале не вернулся на службу

Как установил суд, мужчина был призван на военную службу в рамках мобилизации в апреле 2025 года и назначен на должность пулеметчика штурмового отделения одной из воинских частей. Во время прохождения службы он получил ранение и находился на стационарном лечении в военном госпитале Харькова.

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17 июля 2025 года пациента выписали из лечебного учреждения в удовлетворительном состоянии за нарушение больничного режима, после чего он должен был вернуться к месту временного дислокации подразделения вблизи Покровска Донецкой области.

Однако военнослужащий вернулся домой. Вне места дислокации части он незаконно находился с 19 июля по 6 августа 2025 года, распоряжаясь служебным временем по своему усмотрению и совершая правонарушение против половой неприкосновенности ребенка.

Мужчина растлевал 15-летнюю девушку

Следствие установило, что во время военного положения мужчина вступал в интимные отношения с односельчанкой, родившейся в 2010 году (на момент событий ей было 15 лет). Интимные отношения происходили с добровольного согласия девушки в доме мужчины и в салоне его автомобиля.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину в неявке на службу по статье 407 Уголовного кодекса Украины. Что касается половых сношений с несовершеннолетней, вину он признал частично. Мужчина утверждал, что не знал точного возраста девушки, хотя подтвердил, что давно знаком с ней и её матерью, поскольку они являются соседями. По его словам, интимные отношения происходили исключительно по обоюдному согласию. Он заявил о искреннем раскаянии и просил не назначать ему сурового наказания.

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Несовершеннолетняя потерпевшая в присутствии психолога и законного представителя рассказала суду, что знакома с соседом около трёх лет. Она знала, что ему 48 лет и что он является военнослужащим. Девушка подтвердила регулярный характер встреч, которые происходили в автомобиле или у него дома, когда жена обвиняемого уходила на работу. По её словам, инициатором звонков и встреч в основном выступал мужчина, который также угрожал прийти к ней домой, если она откажется от встречи. Однако в ходе процесса потерпевшая и её законный представитель подали письменное заявление с просьбой не принимать во внимание утверждения об угрозах, поскольку всё происходило добровольно.

Мать девушки рассказала, что её дочь несколько раз пропадала из дома ночью и возвращалась под утро, после чего призналась, что проводила время с этим мужчиной. Она подчеркнула, что подсудимый точно знал о возрасте её дочери.

Также в суде выступила бывшая любовница обвиняемого. Она заявила, что во время совместного празднования дня рождения заметила знаки внимания мужчины к 15-летней девушке и прямо предупредила его о том, что она несовершеннолетняя.

Что рассказали эксперты в суде

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину полностью вменяемым, способным осознавать свои действия и управлять ими.

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Судебно-психиатрическая экспертиза пострадавшей девушки показала, что она отличается повышенной тревожностью, эмоциональной уязвимостью и сниженным уровнем критичности суждений. С учетом своего психического состояния она могла понимать физический характер действий, но не осознавала их полного социального значения, из-за чего не могла оказать сопротивление взрослому мужчине. На момент исследования у ребёнка было зафиксировано эмоциональное напряжение, вызванное психотравмирующей ситуацией и осуждением со стороны близких.

Приговор суда

Косовский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений и назначил наказание:

по ч. 1 ст. 155 УК Украины (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) — 3 года ограничения свободы ;

по ч. 5 ст. 407 УК Украины (неявка в установленное время на службу без уважительных причин более чем на три суток в условиях военного положения) — 5 лет лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Суд подчеркнул, что применение статей 69 или 75 УК Украины в отношении освобождения с испытательным (испытательным сроком) является юридически невозможным в случае осуждения по статье 407 УК Украины в условиях военного положения.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный представителем потерпевшей, и постановил взыскать с осужденного в пользу девушки 70 000 гривен в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб.

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