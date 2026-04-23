Мобилизованный сбежал со службы в первый день призыва, потому что "не принимал присягу": его строго наказали

Мобилизованный сбежал со службы и получил суровое наказание / © ТСН.ua

Реклама

Вознесеновский районный суд города Запорожья вынес приговор местному жителю за дезертирство в условиях военного положения. Мужчина, которого мобилизовали в ряды Национальной гвардии, сбежал прямо во время посадки в автобус и скрывался более трех месяцев. В суде он уверял, что не считает себя военным, однако судья решил иначе.



Побег возле автобуса: обстоятельства дела

События развернулись летом 2025 года. 3 июля мужчина был доставлен полицией в ТЦК, где прошел ВВК и был признан годным. В тот же день его мобилизовали и отправили в воинскую часть Нацгвардии в Запорожье.

Реклама

По свидетельствам свидетелей-военнослужащих, мужчина вел себя агрессивно, отказывался предоставлять данные и заявлял, что не хочет служить. Около 18:00, когда новобранцев начали загружать в автобус для отправки в пункт временной дислокации, мужчина воспользовался моментом и просто убежал.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Найти его смогли лишь 16 октября 2025 года — во время обыска в его квартире сотрудники полиции буквально взломали дверь тамбура, чтобы задержать беглеца.

Главный аргумент защиты: «Присяги не было»

В суде обвиняемый своей вины не признал. Его основная линия защиты базировалась на том, что мобилизация якобы была незаконной, а он сам не получил статус военнослужащего.

«Я не проходил ВВК, документы не подписывал, оружие не получал. Главное — я не принимал военную присягу на верность украинскому народу. Поэтому я не считал себя солдатом и просто ушел домой», — заявил подсудимый.

Реклама

Суд объяснил, что такое мобилизация

Судья детально проанализировал законодательство и отверг аргументы защиты. Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», началом службы для мобилизованных является день отправки в воинскую часть с ТЦК, а не день принятия присяги.

Присяга — это торжественный ритуал, но юридически человек становится военнослужащим в момент зачисления в списки части. Поскольку приказ о зачислении подозреваемого в списки НГУ был издан 3 июля, с этого момента он стал субъектом военного преступления.

Приговор суда

Мужчину признали виновным в дезертирстве(ч. 4 ст. 408 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Суд подчеркнул: несогласие с порядком мобилизации не дает права на дезертирство.

Реклама

Любые действия ТЦК или приказы командования следует обжаловать в судебном порядке, а не путем бегства, особенно в условиях военного положения.