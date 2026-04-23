Мобилизованный сбежал со службы в первый день призыва, потому что "не принимал присягу": его строго наказали
В Запорожье приговорили к 5 годам тюрьмы мужчину, который сбежал в первый же день службы. Обвиняемый утверждал, что он не солдат, потому что не принимал присягу, но суд объяснил, когда на самом деле начинается служба.
Вознесеновский районный суд города Запорожья вынес приговор местному жителю за дезертирство в условиях военного положения. Мужчина, которого мобилизовали в ряды Национальной гвардии, сбежал прямо во время посадки в автобус и скрывался более трех месяцев. В суде он уверял, что не считает себя военным, однако судья решил иначе.
Об этом говорится в приговоре суда.
Побег возле автобуса: обстоятельства дела
События развернулись летом 2025 года. 3 июля мужчина был доставлен полицией в ТЦК, где прошел ВВК и был признан годным. В тот же день его мобилизовали и отправили в воинскую часть Нацгвардии в Запорожье.
По свидетельствам свидетелей-военнослужащих, мужчина вел себя агрессивно, отказывался предоставлять данные и заявлял, что не хочет служить. Около 18:00, когда новобранцев начали загружать в автобус для отправки в пункт временной дислокации, мужчина воспользовался моментом и просто убежал.
Найти его смогли лишь 16 октября 2025 года — во время обыска в его квартире сотрудники полиции буквально взломали дверь тамбура, чтобы задержать беглеца.
Главный аргумент защиты: «Присяги не было»
В суде обвиняемый своей вины не признал. Его основная линия защиты базировалась на том, что мобилизация якобы была незаконной, а он сам не получил статус военнослужащего.
«Я не проходил ВВК, документы не подписывал, оружие не получал. Главное — я не принимал военную присягу на верность украинскому народу. Поэтому я не считал себя солдатом и просто ушел домой», — заявил подсудимый.
Суд объяснил, что такое мобилизация
Судья детально проанализировал законодательство и отверг аргументы защиты. Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», началом службы для мобилизованных является день отправки в воинскую часть с ТЦК, а не день принятия присяги.
Присяга — это торжественный ритуал, но юридически человек становится военнослужащим в момент зачисления в списки части. Поскольку приказ о зачислении подозреваемого в списки НГУ был издан 3 июля, с этого момента он стал субъектом военного преступления.
Приговор суда
Мужчину признали виновным в дезертирстве(ч. 4 ст. 408 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Суд подчеркнул: несогласие с порядком мобилизации не дает права на дезертирство.
Любые действия ТЦК или приказы командования следует обжаловать в судебном порядке, а не путем бегства, особенно в условиях военного положения.