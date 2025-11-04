- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1214
- Время на прочтение
- 1 мин
Мобилизованный три дня прослужил в части и ушел в СОЧ: его строго наказали
Военный заявил, что его справка о ВВК якобы была подделана, а потому он самовольно покинул воинскую часть.
В Сумах к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного из-за самовольного ухода из воинской части.
Об этом говорится в приговоре Заречного районного суда г. Сумы.
Согласно приказу от 22.11.2024 солдат призванный по мобилизации зачислен в распоряжение командира воинской части. Однако уже через три дня, 25 ноября 2024 года, военный бежал в СОЧ.
5 мая 2025 года мобилизованный самостоятельно прибыл в ГБР и признался в содеянном.
На суде мужчина заявил, что «признает факт ухода из воинской части, однако он это сделал потому, что его военный билет и справка о прохождении ВВК являются по его мнению поддельными, не хотел проходить службу по поддельным документам и кроме того у него был больной желудок».
Суд признал мужчину виновным по ст. 407 ч. 5 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.
Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после третьего боевого задания скрылся со службы.