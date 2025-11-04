Мобилизованный три дня прослужил в части и ушел в СОЧ: его строго наказали

Военный ушел в СЗЧ и получил приговор суда / © скриншот с видео

В Сумах к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного из-за самовольного ухода из воинской части.

Об этом говорится в приговоре Заречного районного суда г. Сумы.

Согласно приказу от 22.11.2024 солдат призванный по мобилизации зачислен в распоряжение командира воинской части. Однако уже через три дня, 25 ноября 2024 года, военный бежал в СОЧ.

5 мая 2025 года мобилизованный самостоятельно прибыл в ГБР и признался в содеянном.

На суде мужчина заявил, что «признает факт ухода из воинской части, однако он это сделал потому, что его военный билет и справка о прохождении ВВК являются по его мнению поддельными, не хотел проходить службу по поддельным документам и кроме того у него был больной желудок».

Суд признал мужчину виновным по ст. 407 ч. 5 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после третьего боевого задания скрылся со службы.