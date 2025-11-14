Мобилизует ли Россия человекоподобных роботов: эксперты ошеломили сценариями

В России показали человекоподобного робота, который, по предположениям, в случае серийного производства, может быть отправлен на войну / © ТСН

Реклама

На днях россияне презентовали человекоподобного робота, который сделал на сцене около десяти шагов и упал. После этого организаторы презентации быстро растянули ткань, чтобы зрители не видели и не фотографировали, как он лежит на сцене. Несмотря на то, что сотни пользователей соцсетей назвали это позорищем, некоторые задали вопрос о том, не является ли это первым шагом к новому пополнению российской армии механическими солдатами в войне против Украины.

Украинские военные эксперты выразили свое видение ситуации. Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua говорит, что это действительно можно расценивать как попытку россиян произвести замену человеку.

«Я помню времена, когда мир скептически воспринимал южнокорейские автомобили. Мол, они ненадежны. Впоследствии был такой же скепсис касательно китайских автомобилей. Сейчас часто и южнокорейские, и китайские автомобили считаются эталонами стиля. Я веду к тому, что поиск определенных решений, в том числе и путем ошибок, — это нормальный процесс поиска рационального», — говорит Селезнев.

Реклама

Как может измениться война в Украине

И продолжает: «То, что россияне сейчас используют такие тенденции, ища помощь среди механических устройств, оборудованных искусственным интеллектом и механическим зрением — это будущее. В том числе — воин. Если мы раз в квартал видим на поле боя серьезные сдвиги в использовании дроновых систем разного типа базирования, то, вполне вероятно, что будущее — это воин по типу механического робота или аналогов».

Кроме того, военный эксперт отмечает: «Чем дальше, тем больше мир меняется, и, соответственно, российско-украинская война, в которой все больше используется дроновых систем разного типа происхождения. Поэтому я бы не стал насмехаться».

Непосредственно в отношении упавшего на презентации российского робота Селезнев говорит следующее: «Да, то, что мы видим на видео — это позорище, но это поиск вариантов создания в частности андроидноподобных роботов».

Он также напоминает, что впереди всех в этом направлении — Америка.

Реклама

«Мы видели, как робот Илона Маска делает странные вещи — боксирует в прямом эфире. Здесь у россиян дела гораздо хуже. Но они ищут решения. Кто знает, какими будут результаты. По-моему, самый тревожный звонок заключается в том, что Россия имеет серьезную коллаборацию с Китаем. А его можно считать одним из лидеров по созданию современных дроновых систем, использованию искусственного интеллекта. Я думаю, что такое сотрудничество может создать нам серьезную угрозу. Пекин в принципе придерживается взятых на себя обязательств по непередаче вооружения и боеприпасов, но передача технологий двойного назначения по всей вероятности будет подпадать под общую стратегию Пекина, который стремится к ослаблению Запада, в том числе — за счет российско-украинской войны».

Резюмируя, эксперт отмечает: «Я знаю, что российский центр перспективных беспилотных технологий использует разные воздушные системы. Это платформа, которой опекается российский министр обороны. Прорабатываются разные варианты. Если сейчас (массово — Ред.) не используются беспилотные пулеметы, то это вопрос обозримой перспективы, когда они станут определенной обыденностью».

На уточняющий вопрос о том, есть ли у российской армии оружие, способное коренным образом изменить ход войны, Селезнев ответил так:

«В свое время бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что чудо-оружия не существует. Только комплексное сочетание разных типов вооружения, техники, технологий может коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Когда будет технологическое преимущество у той либо другой стороны конфликта. Но отдельные единицы оружия де-факто не могут изменить», — сказал Селезнев.

Реклама

И отдельно высказался по поводу лазерного оружия, относительно которого в свое время был ряд новостей.

«Я остаюсь скептиком по поводу лазерного оружия. Наработки продолжаются, но очень многие факторы влияют на эффективность применения лазерного луча. Облака, дым, определенные погодные воздействия могут значительно снизить эффективность. Видим, что ключевой фактор, вспомогательный для России — это фактически безграничный человеческий ресурс, позволяющий давить одновременно на многих участках», — говорит он.

Военные возможности России

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко высказал свое, не менее аргументированное, мнение о возможном использовании человекоподобных роботов Россией.

«Такие роботы точно не будут задействованы в войне. Даже не потому, что это дорого. Это вообще перспектива далекого будущего и, пожалуй, даже не российского», — считает Коваленко.

Реклама

Дата публикации 15:43, 13.11.25 Количество просмотров 37 В России показали робота, который опозорился на презентации

И добавляет: «Эффективнее использовать на войне мобильные комплексы воздушного или сухопутного типа на колесах, гусеничного типа шасси, но не двуногих «гуманоидного» типа роботов. Нет. Собственноручно россияне технически и технологически не способны это производить. Максимум, что они могут сделать — купить у китайцев робота местного производства, а потом назвать его «Ванькой-встанькой» и так его представлять».

Кроме того, он замечает: «Кстати, так они поступают со многими FPV-дронами. Закупают либо готовую продукцию, либо запчасти в Китае, собирают у себя и называют каким-нибудь «князем новгородским» или «добрыней». Человекоподобные роботы — это нереалистично».

Оружие России совершенствуется

Также он напоминает, что у россиян есть разработки роботизированных пулеметов.

«Но они не массовые. Они используют их гораздо меньше, чем Силы обороны Украины. У россиян есть не только пулеметы, но и системы с огнеметами, гранатометами. Но такие инновации используют очень редко. Это дорогие средства. Следует признать, что они пытаются копировать украинские изделия. Есть системы, которые используются преимущественно для перевозки грузов. Но сейчас устанавливают и пулеметы, гранатометы. Есть даже версия системы на оптоволокне. Это позволяет поддерживать стабильную связь. Это действительно проблема», — говорит Коваленко.

Реклама

На вопрос о том, есть ли у какой-либо из сторон оружие, способное изменить ход войны, Коваленко ответил так: «Пока нет такого оружия. Россияне пытаются улучшать, модернизировать. Следует признать, что эти процессы у них происходят, но не на таком уровне, что это может изменить ход войны».