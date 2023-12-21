Мобилизуют ли головорезов для войны с оккупантами: в Раде рассказали о новой идее

В Верховной Раде предложили мобилизовывать заключенных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, которая недавно вызвала много бурных дискуссий из — за заявлений об украинках в Европе и в целом о мобилизации женщин.

В этот раз Безуглая заявила, что, вероятно, на войну могут отправить заключенных – после того, как будет принят соответствующий законопроект.

В законопроект добавлена возможность мобилизации заключенных и судимых. Распределение в подразделение - по согласию командира. Также разрабатыввается вариант подразделений из тех, кто отказывается выполнять задания в составе обычного линейного батальона, например. Эти подразделения могут выполнять особые задания - от боевых до инженерных в том числе. Пишите предложения, идеи в комментариях", — написала в соцсети Безуглая.



На вопрос ТСН.ua о том, выпустят ли на свободу воевать таким образом и приговоренных к пожизненному лишению свободы, Марьяна Безуглая ответила нам так:

"Пока это прорабатывается. Невозможно (мобилизовать – Ред.) тех, кто осужден за госизмену", — рассказала Безуглая.

По ее словам, не исключается возможность мобилизовывать тех, кто совершил нетяжкие или даже некоторые тяжкие преступления.

"Это прорабатывается", — добавила Безугла.



Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины, юрист Сергей Старенький говорит, что, конечно, осужденные могут принести определенную пользу, но есть нюансы.

"С одной стороны, количество мужчин, которое отбывает наказание, возможно, могло бы принести некоторую пользу и на фронте в качестве военнослужащих, — говорит Сергей Старенький. — Но в данном контексте надо понимать плюсы и минусы всего этого".

По его словам, в Украине сейчас около 65 тысяч заключенных в колониях и следственных изоляторах:

"Из них примерно 20 тысяч — это те лица, которые не осуждены и в отношении которых проводятся расследования. То есть заключенных – около 40 тысяч. Из них 4-5 тысяч — это женщины, несовершеннолетние, пожилые люди. Кроме них есть большое количество болеющих заключённых, имеющих инфекционные заболевания, которые передаются от одного к другому человеку.То есть мобилизовать можно 5 тыс. — 10 тыс. заключенных. Я предлагаю рассмотреть другую возможность того, чтобы эти люди были полезны для фронта. Я предлагаю организовать госзаказ для этих колоний. Заключенные могут производить те же лопаты для ВСУ. Пользы от людей, отбывающих наказание, будет в этом случае больше".



В комментарии для ТСН.ua Сергей Старенький уточнил, что в Украине сейчас отбывают наказание около двух тысяч человек, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Более тысячи человек осуждены за убийство двух или более человек.

"Каждый из них подпишет что угодно, чтобы выйти на свободу. Гарантировать, что он будет воевать… Тем более у него будет в руках оружие", — предупреждает Старенький.

Но добавляет, что на тюремном производстве заключенные способны производить даже запчасти к танкам и этому есть удачные примеры.

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