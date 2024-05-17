Мобильная связь и Интернет в Украине под угрозой: операторы назвали сценарии

Во время отключений электроэнергии пользователи мобильной связи и Интернета уже почувствовали ухудшение качества и отсутствие этих услуг. На страницах в соцсетях всех без исключения крупных мобильных операторов абоненты оставили жалобы, в которых рассказали о том, что уже через несколько минут после отключения света значительно ухудшается качество мобильной связи и Интернета или эти услуги вообще становятся недоступными.

Например, на странице оператора "Киевстар" появились комментарии, где авторы жалуются на качество услуг.

"После отключения электроснабжения ближайшая базовая станция обесточена, и телефон переходит в режим роуминга. То есть вашего мобильного оператора заменяет другой, но предоставляет услуги не 4G, a 2G. Или ваш оператор уменьшает мощность сидя на батареях", - жалуется одна из корреспондентов по имени Дарья.

На странице мобильного оператора Vodafone один из авторов упрекнул, что услуги, по его мнению, предоставляются на ненадлежащем уровне.

"Почему ваша сеть еле тянет даже звонки и смс, как только в районе гаснет свет и сразу исчезает мобильный интернет", - написал автор.

Аналогичные сообщения появились и на страницах других операторов. Абоненты в целом жалуются на неподготовленность операторов к отключениям света и низкое качество мобильной связи и интернета во время блэкаутов.

Обсуждают ситуацию не только на страницах операторов, но и в целом в соцсетях.

"Во время отключения света через минут 10 перестает работать мобильный Интернет от Vodafone, Lifecell выключается тоже", - пишет киевлянка, которая пользуется услугами нескольких операторов.

Представители мобильных операторов в комментарии для ТСН.ua не исключают наличие проблем и рассказали о возможных сценариях предоставления услуг связи.

"Отключение электроэнергии непосредственно влияет на работу телеком сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения. Киевстар использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов в услугах даже во время блэкаутов. В частности, начиная с 2022 года Киевстар осуществляет мероприятия по модернизации источников автономного питания и устанавливает на базовых станциях новые аккумуляторы, которые могут работать до 6 часов без подзарядки", - сообщила ТСН.ua спикер мобильного оператора "Киевстар" Ирина Леличенко.

И добавляет: "Сейчас установлено 113 тысяч таких аккумуляторов. Дополнительно продолжается работа по обеспечению питанием от генераторов критически важных объектов, определенных СНБО. Всего генераторов в компании уже 2,3 тысячи - это почти в четыре раза больше, чем до 2022 года".

По данным "Киевстар", для работы генераторов за время полномасштабного вторжения компания уже использовала более 1 миллиарда литров дизтоплива и около полумиллиарда литров бензина.

"Для того, чтобы во время блэкаутов были доступны услуги фиксированного интернета, Киевстар оборудовал домовые коммутаторы источниками бесперебойного питания. Такие системы сейчас установлены в 90 тысячах многоквартирных домов в Украине, где проживает более 60% наших пользователей "Домашнего Интернета" компании", - говорят в компании мобильного оператора.

Резюмируя, связисты добавляют: "Киевстар продолжает подготовку к зиме 2024-2025 года, и осуществляет дополнительные закупки аккумуляторов и увеличивает количество генераторов. Для обеспечения энергонезависимости сети за последние два года компания потратила более 1 млрд грн. Компания готова к блэкаутам, однако в случаях, если отключения электроэнергии будут масштабными и длительными, будет вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием, поскольку из-за технических ограничений 100% обеспечение базовых станций генераторами невозможно". В "Киевстар" отмечают, что надеются как на бережливое отношение граждан к пользованию электроэнергией, так и на взвешенный подход со стороны местных администраций к обеспечению услуг связи в случаях введения графиков отключений.

Какая будет связь от Vodafone

Представители этого мобильного оператора также не исключают сложностей из-за перебоев с электроэнергией.

"Мы понимаем обеспокоенность наших абонентов относительно возможных отключений электроэнергии на длительное время и связанных с этим сложностей в жизни и работе. Учитывая нестабильные графики и массовые отключения, действительно, трудно предсказать, насколько существенно повлияет отсутствие питания на работу мобильной сети", - ответила ТСН.ua спикер мобильного оператора Виктория Павловская.

По ее словам, Vodafone принимает все возможные меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети и стабильное предоставление услуг связи.

"Инвестиции Vodafone в сеть по сравнению с прошлогодними увеличились на 40%. За прошедшие два года непосредственно в энергонезависимость компания инвестировала около 160 млн грн. Учитывая усиленную активность по подготовке сети, и если такая же ситуация в энергетике повторится (веерные отключения до 4 часов с перерывами 6 часов), должны оставаться в пределах 85-90% среднесуточной доступности сети", - говорит Виктория Павловская.

По данным этого мобильного оператора, сегодня уровень доступности сети по сравнению с 2022 годом удалось значительно повысить.

"Закуплены новые литий-ионные аккумуляторные батареи повышенной емкости, которые более приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации, имеют повышенную емкость, менее чувствительны к частым отключениям электроэнергии, а также имеют в 2,5-3 раза более высокую скорость зарядки по сравнению с батареями, которые использовались ранее", - ответили нам в Vodafone.

В то же время, по данным Vodafone, компания почти в 4 раза увеличила количество базовых станций, которые будут работать на дизельных генераторах.

"Очевидно, что обеспечить все площадки ДГУ невозможно - в Сумской области их сотни. Даже при условии наличия достаточного количества генераторов, ни один оператор не сможет собственными силами одновременно доставить ДГУ к каждой площадке и вовремя заправлять. Кроме того, многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить генератор невозможно", - констатируют факт в Vodafone.

"Vodafone также активно привлекает партнеров к совместному использованию стационарных ДГУ - это кропотливая точечная работа, но она позволяет увеличить карту покрытия на случай отключений и улучшить доступность сервисов", - говорят в компании.

И продолжают: "И у нас есть замечательный опыт сотрудничества, как с местными органами власти, так и с локальными бизнесами: представителями агропредприятий и фермеров, местных общин и военных, которые приобщаются к поддержанию электропитанием базовых станций мобильной связи от собственных ДГУ, оказывают помощь в сопровождении и надзоре за нашими ДГУ, что значительно расширяет возможности оперативно реагировать и обеспечивать работоспособность сети и предоставлять услуги".

Кроме этого, в компании Vodafone добавляют следующее: "Компания открыта к дальнейшему сотрудничеству - если у вас есть дизель-генераторная установка мощностью от 2 до 5 кВт, мощностями которой вы готовы поделиться, чтобы обеспечить связь для своего предприятия и других абонентов в радиусе действия базовой станции, компания будет благодарна за сообщение об этом на адрес no_blackout@vodafone.ua - эксперты Vodafone будут рады обсудить детали возможного сотрудничества. Работа мобильной сети существенно зависит также от увеличения нагрузки, которое наблюдается каждый раз во время отключений, ведь абоненты часто переходят с отключенного WiFi на мобильный интернет".

Резюмируя, представители мобильного оператора отмечают следующее: "Если провайдер фиксированного интернета работает на современных технологиях, пользователи могут пользоваться домашним интернетом даже во время длительных отключений света. Так, например, 22 марта, когда в результате воздушной атаки врага Харьков был обесточен, Vodafone Gigabit Net, благодаря возможностям современной технологии GPON продолжал работать в полном объеме, а сотрудники фиксированного провайдера компании Vega (входит в группу Vodafone Украина) организовали в Харькове несколько пунктов несокрушимости для жителей, где можно было подключиться к сети с помощью бесплатного Wi-Fi и подзарядить гаджеты".

Как оказалось, не все фиксированные провайдеры обеспечивают такой уровень энергонезависимости.

"Поэтому с отключением света жители массово переходят с домашнего интернета на мобильный. Сеть испытывает лавинообразный рост нагрузки, что приводит как к снижению скорости у каждого потребителя, а также к более быстрой разрядке аккумуляторных батарей базовой станции с их последующим отключением. Опытом проверено - даже если 80% базовых станций в эфире, при отключении электроэнергии эти базовые уже становятся перегруженными. И абоненты чувствуют это как ухудшение привычного качества связи, ведь продолжать, например, смотреть видео - так как все привыкли - не получается".

Как улучшить качество интернета самостоятельно

На этот вопрос в Vodafone отвечают так: "Итак, мы советуем проверить, предоставляет ли ваш фиксированный интернет-провайдер фиксированный доступ к интернету даже во время отключений света. Vodafone предоставляет доступ к фиксированному интернету Vodafone Gigabit Net по технологии GPON. Такие сети в компании полностью обеспечены аккумуляторными батареями, которые могут держать питание до 24 часов. Для обеспечения бесперебойной работы интернет-сервисов до 72 часов и более, есть готовые сценарии подключения генераторов. Пользователям остается только позаботиться о павербанках для своего роутера и пользовательского устройства".

Также в Vodafone отмечают, что компания со своей стороны делает все возможное, чтобы и мобильная связь продолжала работать во время отключений электроэнергии как можно дольше.

"Но клиенты также могут помочь улучшить ситуацию во время обесточивания, умеренно пользуясь мобильным интернетом. К примеру, стоит выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, не использовать видео хостинги, такие как YouTube, Netflix. Кстати, подписка YouTube позволяет загрузить нужное видео заранее и просматривать его позже в офлайн режиме. Также стоит воздержаться от пользования сервисами с тяжелым контентом, которые генерируют увеличенный трафик, такие как ТікТок. Ответственное пользование может спасти чью-то жизнь. Возможно, если вы откажетесь от просмотра тиктоков во время блэкаута, ваши соседи смогут вызвать скорую в случае критической ситуации. Если просмотр критически необходим, стоит установить более низкое качество видео", - советуют у мобильного оператора.

И добавляют: "В 2022 году операторы в рекордные сроки, в условиях войны запустили реализовали возможность пользоваться национальным роумингом. Это без дополнительной оплаты позволяет оставаться на связи, когда сеть вашего оператора в данном месте в настоящее время не работает. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно включить в настройках телефона автоматический выбор сети. Есть нюанс - в национальном роуминге не работает 4G, чтобы не перегружать работающую сеть, к которой добавляются еще и абоненты других операторов. Поэтому при первой возможности пробуйте подключиться к "родной" сети. Для этого надо вновь включить автоматический выбор сети или попробовать подключиться к своей сети в ручном режиме".

ТСН.ua обратился за комментарием также в пресс-центр мобильного оператора Lifecell, чтобы узнать о том, как могут обезопасить себя от сложностей абоненты этой компании. По состоянию на вечер 17 мая мы еще не получили ответа. В случае поступления ответов, готовы их опубликовать.

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