Мобильные укрытия в Киеве: почему за три года войны их так и не установили

За три года войны в Киеве не установили ни одного мобильного укрытия на остановках

Реклама

Россия продолжает атаковать Киев ракетами и дронами. После каждой комбинированной атаки жители спальных районов столицы сожалеют, что рядом с домом нет простого укрытия. Речь идет о мобильных укрытиях — бетонная конструкция, которую можно разместить на остановке транспорта, между домами, в парке, возле школы.

Показали и забыли: почему вокруг мобильных укрытий скандал

Такие укрытия уже давно строят и устанавливают в прифронтовых городах, а вот в Киеве не установили ни одного с начала войны.

Лишь летом 2023 года тогдашний глава КГВА показал журналистам «пилотное» мобильное укрытие. Тогда сообщалось, что в нем есть места для сидения, и оно рассчитано на 20 человек. Укрытие защищает людей от обломков и действия взрывной волны. Но дальше демонстрации процесс по установке укрытий почему-то не последовал.

Реклама

Недавно в Киеве разразился скандал: новый глава КГВА Тимур Ткаченко упрекнул КГГА, что за более трех лет войны город не установил ни одного мобильного укрытия.

В ответ в КГГА заявили, что вопрос актуален с 2022 года, но до сих пор он так и не имеет юридического урегулирования.

«За бюджетные средства можно только приобрести и установить мобильное укрытие, но оно не будет введено в эксплуатацию и внесено в фонд защитных сооружений города. На нем нельзя писать слово „Укрытие“. А установление таких укрытий — это фактически нарушение законодательства», — отметили в КГГА.

Другими словами, чиновники не хотят нести ответственности за установку таких конструкций, мол, государство должно узаконить их установку на законодательном уровне.

Реклама

На мобильные укрытия средств не выделяли

ТСН.ua поинтересовался у КГВА, сдвинулся ли с места вопрос по строительству в Киеве дополнительных укрытий и стоит ли ожидать их установки в городе.

В городской военной администрации сообщили, что мероприятия по строительству и ремонту укрытий в Киеве продолжаются постоянно, и на это направлены средства из городского бюджета.

«На 2025 год предусмотрены работы на более чем 180 объектах, в том числе строительство новых сооружений. Это в основном заведения учебного и социального характера. Однако по состоянию на данный момент распорядителями средств и Киевсоветом не принято ни одного решения о выделении средств и их направления на строительство (закупку) мобильных сооружений», — отметили в КГВА.

Пока только одни проекты

Там добавляют, что есть публично озвученная позиция местного самоуправления, что им не хватает каких-то ГСН или других оснований для закупки таких сооружений.

Реклама

«Такая позиция неоднократно озвучивалась несколько лет. Только сейчас, после настаивания КГВА и нелогичности позиции, доказавшей опыт других городов, есть первые проекты решений Киевсовета, которые могут сдвинуть этот процесс. Но это пока только проекты», — объясняют в военной администрации Киева.

Можно поставить на месте стеклянных остановок

Что касается мест размещения мобильных укрытий, то в КГВА отмечают, что их следует устанавливать на местах стеклянных остановочных комплексов, которые город почему-то упорно устанавливает во время войны.

«В общем, нормальная практика — ставить мобильные укрытия вместо и на местах стеклянных остановочных комплексов. Тем более что у нас три года муниципальный транспорт останавливался во время тревог и это создавало скопление людей именно на открытых остановках. Следовательно, это потенциальные скопления людей. И поведение горожан в случае тревог в течение дня не изменилось. Однако в настоящее время в Киеве продолжается закупка стеклянных остановок. Единственное, чем чиновники непублично могут оправдать продолжение такой практики, что кто-то на этом зарабатывает», — отмечают в военной администрации.

От чего защитят мобильные укрытия?

Что касается надежности мобильных укрытий, то в военной администрации говорят, прежде всего, укрытие такого типа должно защищать от обломков, кусков кирпича, стекла — то есть всего, что может ранить человека после взрыва поблизости. В случае атаки обломки представляют значительную опасность.

Реклама

«Анализ последствий атак показывает, что значительное количество травм человек получают именно из-за взрывных волн и повреждений. Это не отменяет факта угрожающей опасности прямых попаданий. Мобильные постройки не смогут защитить от прямых попаданий. Тем не менее, они могут компенсировать необходимость срочно обезопасить себя», — отмечают в КГВА.

Там подчеркивают, что мобильное укрытие призвано быть временным и срочным местом безопасности. Особенно во время частых и неожиданных ракетных атак человек не всегда может успеть дойти до полноценного хранилища или метро — поэтому лучше переждать опасность в мобильном укрытии.

Сколько нужно городу «бетонных коробок»

А на вопрос: сколько нужно таких укрытий для Киева, учитывая постоянно растущее количество вражеских воздушных атак, в КГВА ответили следующее:

«У нас есть расчеты, что мы должны поставить до 200 построек на локациях с высоким потоком людей и без укрытий поблизости. А также в районах, где плотность бомбоубежищ низкая».

Реклама

Миллион за одно укрытие

Там добавляют, что стоимость одного мобильного укрытия и его установки зависит от технологии.

«Есть конструкции, которые стоят около миллиона гривен за единицу. Но цена может упасть, если придет крупный заказчик, на большое количество объектов. На рынке есть предложения и только публичные закупки определят конечную цену. Город, кстати, может быть таким крупным заказчиком», — заключают в КГВА.