Мобильный стабпункт, который будет спасать жизнь военным и гражданским: уникальный проект волонтеров

Украинские волонтеры разработали уникальный проект для боевых медиков – мобильный стабилизационный пункт, который спасает жизнь военным и гражданским. На первый взгляд – обычный грузовик, и на самом деле – мобильный стабпункт.

Подробности о проекте рассказала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

"Keep life" – или "спасающий жизнь". Именно так называется проект, разработанный украинскими волонтерами. Он – уникален. В таком стабпункте боевые медики не только будут оказывать помощь военным и гражданским, но и смогут делать две операции одновременно. Несколько таких хирургий на колесах уже трудятся на фронте.

Однако новая модель – еще более усовершенствованная и будет стоить около девяти миллионов гривен. Сумма – большая. Так что к ее сбору можете присоединиться и вы. Помочь собрать средства можно на счет KEEP LIFE: 5375 4112 1435 5807

Передвижной стабилизационный пункт собирают на одном из украинских предприятий. Стабпункт – он же мобильная операционная, в которой бойцам не только будут оказывать первичную помощь после эвакуации с поля боя, но и будут проводить хирургические вмешательства перед отправкой в тыловые больницы.

Компьютерную модель демонстрирует сотрудник предприятия – Николай.

Устанавливать такой модуль стабпункта будут на грузовик, который будет довозить его до места назначения. В транспортном состоянии он сдвигается, имеет габариты по размеру, в развернутом состоянии откидываются опоры и ширина помещения становится больше почти в два раза.

Модуль будет сниматься и раскладываться как конструктор – вблизи линии разграничения. Чтобы раненые к военным медикам попадали как можно быстрее. При необходимости быстро будет сворачиваться, говорит руководитель проекта и волонтер Сергей Нечитайленко. Такая мобильность – убережет от вражеского огня.

"Преимущество нашей модели в том, что она сегодня здесь, а завтра переехала на 20-30 метров, и она уже в другом направлении или заехала за помещение – уже с другой стороны. Стабпункт будет автономным – с горючим, генераторами, водой, светом, отоплением, кондиционированием и, конечно же, – самым современным медоборудованием. Модуль назвали Keep life – спасающий жизнь", — рассказал Сергей Нечитайленко.

В стабпункте установят сразу два операционных стола.

"Эти пункты – они очень важны. Такой, представляете, пункт может сохранить жизнь 60 (людей – ред.), когда тяжелые операции или средние. И когда легкие – до 120 человек в сутки", — говорит Игорь Жук, председатель правления благотворительного фонда имени героя Украины Бориса Возницкого. Именно эта организация и есть разработчик проекта.

Каркас стабпункта на заводе собирают с нуля. Сейчас именно начинают подготовительные работы по сварке.

"Погрешности здесь быть не может. Это как у повара есть рабочий стол, на котором раскатывают варенки, так и рабочий стол, на котором сейчас будут первые элементы, угольники, к которым будут привариваться основные элементы, трубы. Начинается все с пола. Это сейчас есть возможность профессионального 3D-проектирования и внесения правок. Первые же несколько модулей команда волонтеров собирала в начале полномасштабного вторжения России – практически на коленях. Потому что они были нужны немедленно. Поэтому конструкцию не складывали из заранее заказанных деталей, как теперь. За основу брали обычные морские контейнеры", — объясняет директор по производству господин Сергей.

"До этого мы работали в каких-то заброшенных гаражах, сооружениях, подвалах. Так этот вариант — вообще высший пилотаж, как я считаю", — говорит боевой медик с позывным "Шаман".

Волонтеры говорят: новый стабпункт будет еще функциональнее. Потому что постоянно учитывают все пожелания боевых медиков. После разложения его площадь увеличится на восемь квадратных метров. Там одновременно сможет находиться до 13 человек персонала.

От иностранных аналогов он будет отличаться большим удобством для работы хирургов и, конечно же, мобильностью.

Помощь в стабпункте будут оказывать и гражданские. Ведь за время полномасштабного вторжения россияне разрушили около двухсот украинских медучреждений. Еще более полутора тысяч объектов – повредили.

"В тех местах, где он будет стоять, этот объект оказывает медицинскую помощь всем – и гражданским взрослым, детям. Военные хирурги не перебирают – они оказывают помощь всем", – говорит председатель правления благотворительного фонда имени героя Украины Бориса Возницкого Игорь Жук.

Волонтеры отмечают, стабпунктов на фронте нужно много. Поэтому в дальнейшем планируется наладить их серийное производство.

Напомним, медик рассказала, что было самое страшное в окруженном Мариуполе.

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