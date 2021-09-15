Мода на изысканную посуду: эмалированные ведра и кастрюли снова в тренде

Мода на изысканную посуду: эмалированные ведра и кастрюли снова в тренде

В моду возвращается и фарфор. Как в старинном виде, так и в современном.

Сейчас мода на изысканную посуду. С хорошей сервировкой: скатертями, салфетками, тремя тарелками, приборами и бокалами. Все должно быть подобрано в тон друг к другу. И это, говорят продавцы, можно сделать как с заоблачным так и небольшим бюджетом.

О том, что модно и какие они — бокалы за 30 гривен и за 5 тысяч — 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Столы для ценителей посуды — как подиум для показа одежды. Сейчас эмалированные ведра и кастрюли снова в моде.

Теперь такой посуды больше — с цветочками, картинами, прозрачными крышками и модными ручками. Снова модные чугунные сковородки украинского производства.

На вид — стильные, а производители уверяют, что они еще и экологичные — ведь теперь их покрывают растительными маслами, а не техническим маслом, как это делали раньше. Стоят в три раза дешевле импортных (от 160 грн).

Изысканность — это уже главный тренд в сервировке стола.

Сервировка на одну персону с использованием посуды европейских брендов будет стоить 600- 700 гривен.

Предложения от отечественного производителя — более бюджетный вариант, немногим более 200 гривен на персону.

Все поставщики сходятся в одном — люди начали изысканно сервировать столы на каждый день, не только, когда гости приходят.

В лакшери сегменте — одни только бокалы стоят по пять тысяч гривен. И покупателей хватает

Стаканы для воды — во всех сегментах в тренде разноцветность. От набора за три с половиной тысячи гривен. До 75 — за такое же количество.

Независимо от цены производители советуют осматривать каждую единицу товара, чтобы не попасть на некачественную продукцию.

Новости Украины: мода на изысканную посуду - как сделать сервировку дома с небольшим бюджетом

В моду возвращается и фарфор. Как в старинном виде, так и в современном.

Здесь производители дают совет — когда покупаете, присматривайтесь к цвету — слишком белый фарфор — может быть с некачественными примесями в изделии.

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