Модель, которая может изменить войну: Дания показала Европе новый способ помощи Украине

Флаг Дании / © Associated Press

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Дания остается одной из ключевых союзниц Украины в Европе, а так называемая датская модель военной помощи может стать примером для других стран. Ее суть — не только передавать готовое оружие, но и финансировать производство вооружения непосредственно в Украине.

Об этом говорится в материале "ТСН.Тиждень".

После политического кризиса в Дании снова сформировали правительство, а премьер-министром осталась Мэтте Фредериксен — одна из самых последовательных поклонниц Украины. Именно Дания была одним из локомотивов передачи Украине F-16, передала весь свой парк самоходной колесной артиллерии и поддерживает идею создания совместной противоракетной обороны Европы с участием Украины.

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Ключевым элементом поддержки стала "датская модель". Она предполагает, что европейские средства направляются на закупку оружия у украинских производителей для украинской армии. В частности, именно по этой схеме финансировали производство артиллерийских систем "Богдана" и беспилотников.

Спикер парламента Дании Фолькетинга Серен Гаде пояснил, что такой подход более эффективен, чем закупка разнородной техники по всему миру.

"Идем в Украину, помогаем производить артиллерию или что-то другое. И это гораздо легче, если пушки подбиты или сломались. Все ремонтируется на месте", - сказал он.

Одним из генераторов идеи был посол Украины в Дании Андрей Яневский. По его словам, все началось с предложения покупать оружие именно в Украине.

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"Когда увидели, как быстро и качественно наши оружейники выполняют задачи, они решили, что будут инвестировать и дальше. Это началось с систем "Богдана" в начале 2024 года, когда все помним снарядный голод, а затем распространилось и на беспилотные системы", - рассказал дипломат.

Сначала планировали привлечь около 500 млн. евро для украинских оборонных предприятий. В итоге за 2024-2025 годы удалось привлечь 2,2 млрд евро в украинское оружие.

К датской модели присоединились и другие страны. Кроме того, через этот механизм производства оружия для Украины направляют проценты с замороженных российских активов. Практически российские средства работают против самой России.

Дания предлагает украинским оборонным предприятиям частично перемещать производство на свою территорию, чтобы защитить его от российских ракет. По словам Серена Гаде, уже приняты решения по отдельным предприятиям, в частности, связанным с производством реактивного горючего. В то же время, главным вопросом остается безопасность, ведь в Европе продолжается гибридная война.

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Еще одно направление сотрудничества – создание европейской системы противоракетной обороны с участием Украины. Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что опыт Украины должен стать частью будущей стратегии защиты Европы.

"Противоракетная оборона - это одна из тех сфер, где сотрудничество с Украиной будет продуктивным. Весь ваш горький опыт должен быть учтен в будущей стратегии защиты Европы", - сказала она.

В Дании подчеркивают, что поддержка Украины – это не только вопрос солидарности, но и собственной безопасности. Там понимают, что если Россию не остановить в Украине, угроза может распространиться дальше на Европу.

Именно поэтому датская модель все чаще рассматривается как возможный пример для более широкой европейской стратегии — когда поддержка Украины одновременно усиливает и ее оборонную промышленность, и безопасность всего континента.

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"ДАНИЯ берет нас под антибаллистический зонт и спасает заводы от российских ракет"

Ранее сообщалось, что государства-члены Североатлантического альянса активно обсуждают новое масштабное финансовое обязательство по военной поддержке Украины на сумму 70 миллиардов евро. Эта инициатива приобретает особую актуальность на фоне заявлений экспертов о том, что Киев постепенно склоняет чашу весов в войне в свою пользу. Предложенный Германией механизм должен значительно повысить прозрачность финансирования и обеспечить более справедливое распределение финансового бремени между всеми странами НАТО.

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