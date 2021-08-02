Модные образы львовского бездомного Славика скопировал французский бренд одежды

Львовский фотограф Юрий Дячишин, который сделал бездомного знаменитым, считает, что он был бы рад успеху и признанию.

Еще в 2011 году львовский фотограф Юрий Демчишин заметил местного бездомного Славика, который ежедневно надевал другую одежду, стильно его комбинируя. Он начал делать фотосессию и через некоторое время создал целый цикл "Славикс фэшн", то есть мода Славика. Недавно дизайнеры известного французского бренда Vetements создали коллекцию одежды, идентичную той, которую носил бездомный.

О том, как появились образы модного бродяги, которыми теперь вдохновляется высокая мода, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Юрий Дячишин вспоминает, что бомж Славик не просто ежедневно менял одежду, которую собирал на свалках, он также дорабатывал его, вносил свои элементы, что-то дошивал. Договориться с ним о встрече для фото сначала было непросто, но со временем бездомный полюбил внимание к своей персоне и даже сам предлагал сделать фотографию.

"Ему это было очень важно, чтобы кто-то обратил внимание на то, что он делает", — отметил фотограф.

После публикаций цикла фотографий "Славикс фэшн" львовский бездомный стал объектом интереса индустрии моды.

Юрий Дячишин рассказывает, что в 2014 году представители французского бренда Vetements говорили о том, что привезти Славика в Париж, снимать документальный фильм. Но бездомный вдруг исчез с улиц Львова. Фотограф его нигде не мог найти. А потом дизайнеры перестали обращаться с запросами.

И вот через семь лет французские дизайнеры напомнили о себе, создав коллекцию, идентичную Славиковой. Только без упоминания о нем

Представители бренда, с которыми пытались связаться по этому поводу, не дают никаких комментариев. В конце концов, модные издания уже ловили Vetements на плагиате. Как-то они выпустили дизайнерские футболки, которые журналисты носили еще во времена ливанской войны 1982 года. Потом — продавали свитера с нецензурными надписями на русском, сказав большому шопинг-центру, что это протест против войны в Грузии (основатель бренда имеет грузинское происхождение).

Фотограф Юрий Демчишин, который сделал Славика известным, судиться с французским брендом за авторские права не собирается. Хотя образы и заимствованные из его фотографий. Говорит Славик, пожалуй, был бы рад славе.

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