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Модные образы львовского бездомного Славика скопировал французский бренд одежды

Модные образы львовского бездомного Славика скопировал французский бренд одежды

Скриншот

Львовский фотограф Юрий Дячишин, который сделал бездомного знаменитым, считает, что он был бы рад успеху и признанию.

Еще в 2011 году львовский фотограф Юрий Демчишин заметил местного бездомного Славика, который ежедневно надевал другую одежду, стильно его комбинируя. Он начал делать фотосессию и через некоторое время создал целый цикл "Славикс фэшн", то есть мода Славика. Недавно дизайнеры известного французского бренда Vetements создали коллекцию одежды, идентичную той, которую носил бездомный.

О том, как появились образы модного бродяги, которыми теперь вдохновляется высокая мода, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Юрий Дячишин вспоминает, что бомж Славик не просто ежедневно менял одежду, которую собирал на свалках, он также дорабатывал его, вносил свои элементы, что-то дошивал. Договориться с ним о встрече для фото сначала было непросто, но со временем бездомный полюбил внимание к своей персоне и даже сам предлагал сделать фотографию.

"Ему это было очень важно, чтобы кто-то обратил внимание на то, что он делает", — отметил фотограф.

После публикаций цикла фотографий "Славикс фэшн" львовский бездомный стал объектом интереса индустрии моды.

Юрий Дячишин рассказывает, что в 2014 году представители французского бренда Vetements говорили о том, что привезти Славика в Париж, снимать документальный фильм. Но бездомный вдруг исчез с улиц Львова. Фотограф его нигде не мог найти. А потом дизайнеры перестали обращаться с запросами.

И вот через семь лет французские дизайнеры напомнили о себе, создав коллекцию, идентичную Славиковой. Только без упоминания о нем

Представители бренда, с которыми пытались связаться по этому поводу, не дают никаких комментариев. В конце концов, модные издания уже ловили Vetements на плагиате. Как-то они выпустили дизайнерские футболки, которые журналисты носили еще во времена ливанской войны 1982 года. Потом — продавали свитера с нецензурными надписями на русском, сказав большому шопинг-центру, что это протест против войны в Грузии (основатель бренда имеет грузинское происхождение).

Фотограф Юрий Демчишин, который сделал Славика известным, судиться с французским брендом за авторские права не собирается. Хотя образы и заимствованные из его фотографий. Говорит Славик, пожалуй, был бы рад славе.

Новости Украины: всемирно известный бренд одежды скопировал образы львовского бездомного Славика

Новости Украины: всемирно известный бренд одежды скопировал образы львовского бездомного Славика