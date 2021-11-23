"Моего Николая убили": на Полтавщине женщине с детьми советуют бежать из поселка, где нашли изуродованным ее мужа-ювелира

"Моего Николая убили": на Полтавщине женщине с детьми советуют бежать из поселка, где нашли изуродованным ее мужа-ювелира

В полиции говорят о том, что окончательная причина смерти мужчины пока неизвестна. Между тем жена погибшего знает, чьих рук это могло быть.

В поселке Гожулы Полтавской области посреди улицы нашли тело мужчины. Об инциденте полиции сообщили приехавшие на место происшествия медики, которые и констатировали смерть гражданина.

В справке о смерти отмечено, что местный житель умер от переохлаждения, однако по словам его жены, на лице и теле мужа она обнаружила множество ссадин и синяков. По ее мнению, его могли убить.

ТСН.ua выяснил обстоятельства загадочной гибели гражданина.

Вышел за сигаретами и не вернулся

43-летний Николай К. более 20 лет работал ювелиром "на себя". Вечером 15 ноября он занимался дома ремонтом сантехники. У мужчины закончились сигареты, поэтому около 22:00 он пошел в местный бар. Там он встретился с гражданином, имя которого неизвестно. По камерам наблюдения видно, что они стоят возле заведения и общаются.

В какой-то момент мужчина отходит от бара и идет в сторону жилых домов. За ним следует Николай. Через некоторое время он возвращается раздетый по пояс, держится о забор. А что было дальше – неизвестно.

16 ноября около 06:30 тело Николая нашли прохожие, вызвавшие на место бригаду медиков. Тем оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Выбитые зубы и колотая рана

По словам жены погибшего, когда она забрала тело из морга и уже дома раздела его, обнаружила множество ссадин и синяков. Женщина подозревает, что Николая жестоко убили. А сделать это мог гражданин, с которым ее муж общался возле бара.

“Когда я забирала тело мужчины из морга, судмедэксперт дал мне свидетельство, в котором написано, что Коля умер от переохлаждения. То есть он просто разделся на улице, лег и заснул. Возможно, было избиение, обморок. Но это нигде не указано. Дома я раздела мужа. У него на почке колотые раны. Я у следователя спрашивала, что это такое, откуда? Он сказал, что раны могли появиться во время судмедэкспертизы. Мол, возможно, там брали пробу из печени. То есть они сразу прокололи, а потом еще сделали вскрытие? Меня это насторожило”, – рассказала ТСН.ua жена погибшего Татьяна.

По ее словам, следователи женщину потерпевшей стороной не считали. Для этого, мол, нужно было написать заявление.

"Они утверждали, что я не пострадавшая сторона. Чтобы стать ею, мне нужно было написать заявление, что я со временем и сделала. А это событие, говорят, не убийство, а несчастный случай. Сделать фото и видео документы мне тоже не давали. Это дело пытаются просто замять. Вероятный убийца сейчас спокойно ходит по селу. За месяц до убийства он избил сына моего соседа – он сломал ему ключицу", – добавляет Татьяна.

Вероятный убийца

Татьяна говорит, что ее Николай был неконфликтным человеком. Напротив, работа помогла ему обзавестись друзьями и приятелями.

Кто же мог стать виновником происшествия — в полиции не уточняют, ссылаясь на рассмотрение дела. Однако жена Николая в смерти мужа подозревает гражданина, с которым тот покидал бар.

“Свидетели происшествия молчат. Они боятся что-нибудь говорить. Из неофициальных источников, у этого возможного убийцы есть какие-то связи с прокуратурой. Сколько ему лет и как его зовут, я не знаю. Мне не сказали. Я его никогда не видела. Но знаю, где он живет. Тело Николая нашли где-то в 30 метрах от его дома. И возле его дома нашли вещи мужа: куртку, свитер и футболку”, — подчеркнула женщина.

Версия следователя

Следователь по имени Владислав, занимающийся расследованием гибели Николая К. — немногословен. Отвечать на вопросы журналистов ТСН.ua он отказывается, ссылаясь на тайну следствия.

Он сообщил, что по факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Однако установлен ли круг подозреваемых и с какой именно пометкой открыто производство, мужчина не говорит. Не говорит он и о том, зафиксированы ли на теле Николая телесные повреждения.

“Я вам скажу так. На все вопросы, которые вы хотите задать, у меня есть один ответ: тайна досудебного расследования”, — акцентировал Владислав.

В конце концов, после вопроса журналиста ТСН.ua, может ли он информировать о ходе следствия Татьяну", следователь положил трубку.

Тем временем без отца осталось двое детей: 9 и 14 лет.

"Мне советуют продать дом и уезжать из поселка", — подытожила Татьяна.

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