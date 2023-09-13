Мог быть поврежден ракетоноситель "Калибров": все, что известно о взрывах в Севастополе

Один из поврежденных кораблей, по данным СМИ, носитель крылатых ракет "Калибр".

Под утро среды, 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Звуки были слышны в районе морского завода имени Орджоникидзе. Впоследствии в ГУР подтвердили поражение кораблей Черноморского флота РФ.

Что известно об атаке по Севастополю, поврежденных кораблях РФ и реакции местных жителей — читайте на ТСН.ua.

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Атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе

По словам местных жителей, в ночь на 13 сентября в Севастополе прозвучала серия громких взрывов. После чего в небо поднимался мощный огонь и клуб дыма.

Глава оккупационной "власти" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, где строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России. Якобы пострадали 24 человека.

Интересно, что сначала пропагандисты сообщили о погибших и пострадавших работниках завода, а затем сами опровергли это.

Российские средства массовой пропаганды пишут, что удар по заводу в Севастополе, вероятно, был нанесен ракетами Storm Shadow.

Реакция России

В Министерстве обороны России признали, что атакован Севастопольский морской завод. Конечно, в этом они обвинили Украину. Для удара было использовано 10 крылатых ракет и три беспилотных катера.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве страны-агрессорки заявили об "успешно отбитой атаке", но все было повреждено два корабля Черноморского флота РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", — пожаловались россияне.

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Кто может быть причастен к атаке по кораблям

После ночных взрывов в оккупированном Севастополе 13 сентября командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу. Официально Украина не комментировала "хлопок" в Крыму.

"А пока окупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу!" – говорится в заявлении командующего ПС.

"Продолжение следует..." – заинтриговал Олещук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрыв в Крыму! оккупанты заявляют об атаке десятью крылатыми ракетами

Повреждены два российских корабля — ГУР

Украинская разведка подтвердила, что во время атаки по Севестополю были поражены два российских судна. Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, повреждения получили большой десантный корабль и подлодка. По его словам, речь идет о дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск".

По открытым данным, подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" была зачислена в Черноморский флот РФ не так давно, в 2014 году. Он – носитель крылатых ракет "Калибр", которыми оккупанты атакуют Украину. его стоимость около $300 млн.

Другой корабль, большой десантный корабль "Минск" – спущен на воду еще в 1983 году.

Атака по Севастопольскому судоремонтному заводу. ФОТО: тг-каналы

Атака по Севастопольскому судоремонтному заводу. ФОТО: тг-каналы

Атака по Севастопольскому судоремонтному заводу. ФОТО: тг-каналы

Реакция местных взрывов в Севастополе

Ракетный удар по судоремонтному заводу во временно оккупированном россиянами Севастополе изрядно напугал местных жителей. В ТГ-каналах распространили видео, на котором россияне делятся "впечатлениями". Судя по сказанным нецензрным словам, взрывы навеяли ужас на них.

“Пыз*ец, еб*ть, нах*й! Ешьте, бл*. Ехайте, нах*й! Ешьте, нах*й, бл*. Ехать, су*а! Это пиз*ец, Илюха. Какое нах* бывает”, — прокомментировал взрывы в Севастополе один из очевидцев.

Доброго утра! pic.twitter.com/IcOM8IFQTa — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) September 13, 2023

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