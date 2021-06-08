Мог быть живым в начале розыска: подробности смерти ребенка в Покрове

Мама мальчика почему-то 4 дня не сообщала об исчезновении сына.

В городе Покров на Днепропетровщине разыскали тело 8-летнего мальчика в канализационном люке. Он исчез неделю назад. Вместе с друзьями пошел гулять на детскую площадку, но вечером домой так и не вернулся.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Мальчика начали искать только через 4 дня после исчезновения, почему-то мама ребенка раньше не заявляла об этом, хотя ребенок пропал еще 2 июня. Мэр города Покров заявил, что мальчик из семьи ромов, которая имела проблемы.

Тело ребенка достали из люка, который расположен совсем рядом с домом, где жил мальчик. Долгое время его оставляли на месте трагедии, ждали следственную группу и маму ребенка, но она до сих пор не появилась.

Удалось найти тело мальчика с помощью собаки, которая взяла след. Поэтому говорят, что на момент, когда ребенка начали искать с собаками, он был еще жив.

Сейчас открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Теперь следователи должны установить или сам мальчик попал в коллектор, или его туда бросили.

Новости Украины: в городе Покров мальчика, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в коллекторе

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