Мог перевозить контрабанду: пограничники задержали самолет, который дважды незаконно пересек границу Украины

Во время обысков в аэропорту нашли оружие и деньги.

Самолет, который дважды нарушил границу Украины, задержали пограничники на Житомирщине. Вылетел Ан-2 через границу с Молдовой, а возвращался уже из Румынии. Пересек границу на Буковине, а затем приземлился неподалеку Бердичева. Все это время за ним следили пограничники.

Об этом 17 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Спецоперация по перехвату самолета продолжалась с 4 до 5 утра. Заметили нарушителей пограничники еще в 1:00 ночи, когда самолет пересек украинскую-молдавскую границу. А потом зафиксировали через час, но уже на румынской границе, когда АН возвращался домой. Это видео сняли сами пограничники. Они намагають догнать самолет, который приземлился неподалеку Бердичева. Пилот, заметив преследование, снова поднимается в воздух. Но пограничники остались на месте.



"Мы знаем здесь оперативную обстановку, где есть посадочные полосы, у них не было других вариантов, также мы знали, что горючего больше нет", — говорит оперативный работник Житомирского государственного пограничного отряда Александр.

Новости Украины: пограничники задержали АН-2, который дважды незаконно пересек границу страны

Уже через полчаса АН-2 вынужден был приземлиться снова. Всех, кто был в самолете, задержали.



"Было два пилота, а также один пассажир. Также было установлено еще одно лицо и средства, которые возможно использовались для корректировки деятельности", — говорит оперативный работник Житомирского государственного пограничного отряда Александр.



Сам самолет в Украину вернулся уже пустым. Но в Румынию, предполагают правоохранители, на нем незаконно ввезли сигареты. В такой самолет можно загрузить до 80 ящиков табачных изделий.



Аэродром, где приземлился АН, как правило, используют самолеты, из которых окропляют поля химикатами. Чем же занимаются пилоты АН и как часто бывают здесь — неизвестно. Работники аэропорта от камеры убегают



Здесь до сих пор продолжаются следственные действия. Как сообщили наши источники, во время обысков в аэропорту нашли оружие и деньги. Задержанных еще допрашивают. За нарушение международных правил полета им грозит до 5 лет лишения свободы. А вот за контрабанду сигарет, если ее докажут, нарушители заплатят штраф.

Напомним, супруги иностранцев не пустили в Украину из-за посещение Крыма.

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