Мог погибнуть от холода: в Одесской области на помойке нашли кролика

Местные жители вызвали зоозащитников.
Живого кролика на свалке нашли в городе Южное в Одесской области.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 10 декабря.
Пушистика на дне контейнера возле многоэтажек под хламом чудом заметили местные жители и обратились к зоозащитникам. Они выловили животное.
Говорят, животное могло погибнуть от холода, или его просто придавило бы мусором. Малыш ручной, людей не боится. Очевидно, жил в семье. Как оказался в мусорном баке – неизвестно. Теперь ищут пушистику хозяина.
Напомним, в Полтавской области мужчина избил и выбросил в мусорку собаку. Животное нашли со связанными лапами и четырьмя ранениями на голове. Она чуть дышала и температура была ниже нормы – 34 градуса.
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